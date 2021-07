El FMI rebaja al 6,2% el crecimiento de España en 2021 y lo eleva al 5,8% en 2022

De las grandes economías de la zona euro, España seguirá siendo la que más crece tanto este año como el que viene, según el FMI. EFE/Chema Moya/Pool/Archivo

Washington, 27 jul (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento para España este año, que ahora sitúa en el 6,2 %, aunque se muestra mucho más optimista para 2022 y calcula un aumento del PIB español del 5,8 % ese año, 1,1 puntos superior al que estimó en abril.

Así consta en la revisión de las perspectivas económicas mundiales que el FMI ha hecho públicas hoy y que no modifican la previsión global para 2021, situada en el 6 %.

De las grandes economías de la zona euro, España seguirá siendo la que más crece tanto este año como el que viene, según el FMI.

El FMI coloca a España junto a países como Japón, Francia, Alemania e Italia al apuntar que en estos casos se anticipa una recuperación más fuerte en la segunda mitad del año gracias a la vacunación y la reapertura económica que continuará durante 2022.

El informe, por otro lado, calcula un déficit público para España del 8,6 % del PIB este año, 2,4 puntos inferior al de 2020, y considera que la deuda pública de España se elevará en este ejercicio hasta el 120,1 % del PIB, una décima por encima de la de 2020.

Para la zona euro, el FMI prevé un crecimiento del 4,6 % este año, dos décimas por encima de lo calculado en sus previsiones de abril, y un aumento del PIB del 4,3 % en 2022, medio punto por encima de su anterior estimación.

El informe publicado este martes con la revisión de las perspectivas de abril no da más detalle sobre las razones por las que modifica las previsiones de crecimiento españolas.

Sí coloca a España dentro de las economías avanzadas que, según considera, están notando el efecto positivo sobre la economía que tiene la vacunación pero tendrán que lidiar aún con numerosos obstáculos, como los rebrotes de la pandemia o sus nuevas variantes.

En este sentido, el Fondo reconoce que en estas economías el nivel de población vacunada será ya muy amplio este verano, pero advierte de que la recuperación de forma estable no está asegurada mientras siga habiendo segmentos de la población susceptibles de contagiarse por coronavirus.

España superó la semana pasada los 25 millones de ciudadanos con la vacuna completa (52,8 % de la población) y cumplió así con la estimación del Gobierno sobre el ritmo de inmunizados para estas fechas, en medio del repunte de casos de la quinta ola de la pandemia.