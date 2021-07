Personal médico realiza los chequeos y pruebas de PCR. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 27 jul (EFE).- Ecuador suma ya 85 casos de la variante delta, confirmó este martes la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien indicó que la mayor parte se encuentran en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

"El contagio comunitario es a nivel de la provincia de El Oro", puntualizó la ministra en una rueda de prensa en la que adelantó que hoy mismo mantendrá una reunión con el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) para analizar recomendaciones desde el punto de vista epidemiológico.

La provincia de El Oro está desde el pasado 14 de julio bajo un estado de excepción focalizado, medida excepcional que regirá hasta las 23.59 (03.59 GMT) de mañana.

Otras provincias donde se han registrado casos de la variante delta son Pichincha, Azuay, Cañar, Manabí y Guayas, indicó la funcionaria al aclarar que no hay un contagio comunitario a nivel de país y recordar que solo se ha registrado un caso de delta plus en la nación.

La ministra precisó que los tres casos de la variante delta reportados en Pichincha (cuya capital es Quito) fueron detectados en el aeropuerto, por lo que de inmediato se procedió a desplegar las medidas de control y se evitó una propagación mayor del virus.

Recordó que la variante delta no es más letal pero sí más contagiosa y pidió corresponsabilidad a la ciudadanía para frenar el avance de la covid-19.

Por otra parte, Garzón anotó que el Fondo Mundial aprobó la solicitud de financiación del mecanismo de respuesta a la covid por más de 3,8 millones de dólares, que se invertirán en el plan integral de control de la pandemia.

"Este es un apoyo fundamental en la respuesta que Ecuador está desarrollando para enfrentar la pandemia", agregó.

De acuerdo a las estadísticas del Gobierno, hasta el momento se han aplicado 9.880.401 dosis, de las cuales 2.051.577 corresponden a segundas dosis.

Según el Ministerio de Salud, se han aplicado 5.713.215 dosis de Sinovac, 1.340.448 dosis de AstraZeneca y 2.826.738 dosis de Pfizer.

Ecuador acumuló el lunes 482.947 casos de covid-19, así como 30.321 fallecidos confirmados con esta enfermedad, según el reporte sobre la pandemia del Ministerio de Salud.

En el rubro de fallecidos, el informe incluye 1.105 decesos probables, sin una confirmación definitiva, con lo que la cifra de decesos en el contexto de la pandemia se eleva a 31.426 defunciones.