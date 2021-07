Cuba.- El Gobierno dice que Cuba "no se concibe como una democracia", aunque vuelve a evitar calificarlo de dictadura

27-07-2021 La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, a 27 de julio de 2021, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes una Oferta de Empleo Público de más de 30.000 plazas, la mayor de la historia. En el mismo Consejo de Ministros se ha aprobado el techo de gasto de unos futuros presupuestos, que serán también los "más expansivos" de la historia, según adelantó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo. Otra de las medidas aprobadas ha sido la reducción de los peajes de la AP-9. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en este martes en que un país como Cuba, donde "se agreden" los derechos humanos o la libertad de prensa, "no se concibe como una democracia"; aunque ha vuelto a evitar utilizar la palabra dictadura.



Rodríguez ha sido preguntada por su calificación del régimen cubano en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ha insistido en la respuesta que ya dio hace dos semanas después de las protestas que surgieron en la isla.



En este sentido, la ministra ha reprobado la nueva detención de la periodista de ABC en Cuba, Camila Acosta, y ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez defiende los derechos humanos y también la libertad de prensa.



"Un país donde se agreden estos derechos no se concibe como una democracia", ha sostenido después de que el jefe del Ejecutivo también dijera hace dos semanas que Cuba "no es una democracia".