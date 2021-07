Coronavirus.- Israel confirma más de 2.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde mediados de marzo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han notificado este martes más de 2.000 casos de coronavirus por primera vez desde mediados de marzo, en medio de un repunte de los contagios durante las últimas semanas achacado principalmente a la propagación de la variante delta.



El Ministerio de Sanidad israelí ha señalado en su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 2.112 contagios, para un total de 863.680, con 6.461 muertos. Asimismo, ha indicado que hay 13.147 casos activos, entre ellos 138 pacientes en estado grave.



Por otra parte, ha destacado que la tasa de positividad es del 2,08 por ciento y ha manifestado que 5.767.009 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales 5.321.379 han sido inoculadas con la segunda y cuentan ya con la pauta completa.



El ministro de Sanidad israelí, Nitzan Horowitz, ha resaltado que el país está registrando "una rápida tasa de contagios". "Desafortunadamente, se espera que los números sigan aumentando, y no debemos ser indiferentes a ello", ha argüido.



Asimismo, ha indicado que el Gobierno "está en contacto con las autoridades de regulación" sobre la posibilidad de inocular una tercera dosis para aumentar la inmunización de los pacientes, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.