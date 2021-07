Cómodo triunfo de Pablo Abián para empezar en Tokio 2020

El aragonés Pablo Abián se estrenó en los Juegos Olímpicos de Tokio con una victoria por 2-0 (21-7 y 21-11) sobre el estonio Raul Must en el torneo de bádminton.EFE/Marcial Guillén/Archivo

Tokio, 27 jul (EFE).- El aragonés Pablo Abián se estrenó en los Juegos Olímpicos de Tokio con una victoria por 2-0 (21-7 y 21-11) sobre el estonio Raul Must en el torneo de bádminton.

Must, que había perdido ya con el otro integrante del grupo N, el chino Long Chen, no ofreció gran resistencia al de Calatayud en el Musashino Forest Plaza.

El zaragozano, número 51 del ránking mundial, fue siempre por delante en el marcador de los dos sets y se impuso con facilidad al número 92.

Abián, de 36 años, participa por cuarta vez en unos Juegos. Se estrenó en Pekín 2008, donde se clasificó en el puesto 33; cuatro años después fue decimoséptimo en Londres, y en Río 2016 terminó decimocuarto.