Colombia.- Más de 4.000 personas huyen de sus hogares en el noroeste de Colombia por la violencia de los grupos armados

Más de 4.000 personas de diferentes puntos del noroeste de Colombia han llegado en los últimos días al municipio de Ituango, en Antioquia, huyendo de la violencia generada por los grupos armados que operan en la región, considerada uno de los principales lugares de tránsito para exportar la cocaína hacia las costas del Caribe colombiano.



Este martes, el alcalde del Ituango, Edwin Mauricio Mira, ha cifrado en 4.041 las personas que han llegado ya al municipio, entre las cuales hay diez enfermas de coronavirus, ha contado a la emisora RCN Radio.



El motivo de estos desplazamientos forzados "sin precedentes", cuenta el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, en Caracol Radio, es la disputa entre algunos de los grupos armados que asolan el territorio colombiano, como las disidencias de las extintas FARC, o los paramilitares del Clan del Golfo.



Los campesinos y habitantes de las zonas rurales han contado que reciben llamadas amenazantes de estos grupos para que dejen sus hogares y sus cosechas. Desde el pasado 21 de julio han estado llegando a Ituango numerosos vehículos con centenares de personas, en medio de las fuertes lluvias que han estado cayendo, lo que ha dificultado también los operativos de emergencia y ayuda.



A pesar de la situación convulsa que vive la región, el alcalde Mira ha explicado que el municipio de Ituango no sufre de esta problemática, bien porque su representación están exigua, o porque que el Ejército no ha podido dar con ellos.



"Una vez se supo de estos desplazamientos, el Ejército determinó llevar fuerzas para hacer presencia en el sector, pero no son más de treinta disidentes de las FARC", por lo que sería "una estrategia" de las autoridades para "enfrentarse por el territorio con los otros grupos al margen de la ley", aventura el alcalde.



Por el momento, el mal tiempo ha impedido la llegada de ayuda, explica Mira. Los descorrimientos a causa de las fuertes precipitaciones han bloqueado vías de acceso y tan sólo dos helicópteros, uno de Naciones Unidas y otro de la Fuerza Área, han podido tomar tierra con un ayuda humanitaria. "Las lluvias han afectado todo el proceso para ayudar a estas personas.



Por su parte, desde el Gobierno central, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha anunciado que reforzará con más tropas del Ejército la presencia de la fuerza pública en Ituango, así como en otras veredas aledañas, prometiendo "garantizar el retorno de la población a sus lugares de origen".



La Unidad para las Víctimas, una institución estatal encargada de la reparación y la atención de las víctimas del conflicto armado interno, ha informado de la entrega hasta ahora de cuarenta toneladas de ayuda humanitaria y ha añadido que algunos de los desplazados están dirigiéndose también hacia el municipio de Peque.



