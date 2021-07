Chile no obra el milagro ante Japón y se despide de sus primeros Juegos

Chile se marcha de Tokio-2020 sin sumar después de perder este martes ante Japón (1-0), en el encuentro que cerraba la llave E y donde 'La Roja' debía ganar para estar en cuartos como una de las dos mejores terceras del torneo de fútbol femenil.

El combinado chileno rozó el triunfo cuando Francisca Lara (minuto 68) estrelló un remate de cabeza en el travesaño, minutos antes de que Mina Tanaka (77) hiciera el único tanto del encuentro para meter al conjunto nipón en la siguiente fase.

Después de caer derrotada ante Gran Bretaña (2-0) y Canadá (2-1), Chile afrontaba la decisiva tercera fecha de estos Juegos con el objetivo de ganar ante la selección local para seguir viva en la competición.

“La realidad nuestra es totalmente diferente a las otras once selecciones que están en los Juegos Olímpicos, por eso nos sentimos unas ganadoras”, reconoció Carla Guerrero, emocionada, nada más concluir el encuentro en declaraciones a TVN.

El combinado dirigido por José Letelier saltó a la cancha plantando cara a Japón durante un primer tiempo en el que la disputa estuvo pareja, aunque sin ocasiones de peligro real para ninguno de los dos combinados.

Hubo que esperar al segundo tiempo para que llegaran las chances más claras para ambos combinados y el único tanto del encuentro, firmado por Mina Tanaka (77), que aprovechó una asistencia de Mana Iwabuchi dentro del área para picar ante Tiane Endler e inaugurar así el luminoso.

- Cruel final -

El primer tanto del partido lo tuvo Francisca Jara al rematar de cabeza una asistencia en el área de Yanara Aedo, pero la pelota tocó en el travesaño y después botó en la misma línea de gol, quedándose a centímetros de validarse la diana.

"Entregamos todo. Me voy con la entrega, quizá no se dieron los resultados, pero dimos el cien por ciento. Con eso me quedo", dijo la número '3' de Chile.

"También quiero decirle a mi familia que me perdone, porque siento que no estuve a la altura y ellos siempre han estado conmigo", concluyó la defensora chilena.

En el tramo final del encuentro (minuto 85), Japón tuvo el segundo tanto en las botas de Emi Nakajima, tras un potente disparo desde fuera del área que Christiane Endler desvió al travesaño, pero el gol no entró.

Con este 1-0, las Nadeshiko cierran la llave E en tercera posición con 4 unidades, mientras que Chile se queda con 0 y Reino Unido lidera con 7 por delante de Canadá (5 puntos).

Por un puesto en la semifinal y las medallas que se le resistieron en Londres-2012, donde quedó cuarta, Japón se enfrentará a Suecia el próximo viernes en Saitama, mismo día en el que Canadá jugará frente a Brasil, Gran Bretaña lo hará ante Australia y Holanda medirá fuerzas con la tetracampeona olímpica Estados Unidos.

