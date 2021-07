Canadá tiene ya suficientes dosis para inmunizar a toda su población

Vista de una enfermera preparando una vacuna de AstraZeneca contra la covid-19. EFE/Fazry Ismail/Archivo

Toronto (Canadá), 27 jul (EFE).- El Gobierno canadiense dijo este martes que ha recibido ya, dos meses antes de lo planeado, las 66 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 necesarias para vacunar con la pauta completa a todas las personas que pueden ser inmunizadas.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció hoy durante una conferencia de prensa el logro y añadió que solo un 0,5 % de los nuevos casos de covid-19 en el país se han registrado en personas vacunadas.

Trudeau aseguró que ahora que Canadá tiene suficientes vacunas para toda la población que puede recibir el suero, "no hay más excusas" para no hacerlo.

Según las últimas cifras, Canadá ha administrado 48,2 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19, de las que 26,8 son primeras dosis y 21,4 son segundas.

En estos momento, el 80,2 % de la población canadiense mayor de 12 años de edad ha recibido al menos una dosis de las vacunas. El porcentaje de la población mayor de 12 años con la pauta completa es el 64 %.

Canadá ha aprobado el uso de cuatro vacunas contra la covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson) a personas mayores de 12 años.

Trudeau insistió en que "la mejor forma de terminar esta pandemia es que todo el mundo se vacune lo antes posible" y que el hito anunciado hoy "es una clara señal" que se está cerca de alcanzar ese objetivo.

Pero también reconoció que nuevas variantes del coronavirus, como la Delta, pueden provocar un aumento de los casos, algo que se está produciendo en otros países, y provocar problemas en el sistema sanitario con la saturación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

Varias provincias del país han anunciado iniciativas, como loterías con premios monetarios, para incentivar la vacunación entre grupos que todavía se resisten a inmunizarse contra la covid-19.

Canadá anunció la semana pasada que a partir del 9 de agosto reabrirá sus fronteras terrestres a los estadounidenses que estén completamente vacunados contra la covid-19 y que el 7 de septiembre ampliará la medida a viajeros del resto del mundo que hayan completado la pauta de inmunización al menos 14 días antes de su llegada al país.

Las fronteras terrestres de Canadá con EE.UU. han estado cerradas desde marzo de 2020 para todos los viajes considerados no esenciales. Canadá también limitó la llegada por vía aérea a solo ciudadanos y residentes permanentes para controlar la pandemia.