Arnaus: "Lo de Rahm es un golpe, pero me gustan los retos y este es chulo"

El español Adri Arnaus.EFE/EPA/LUIS FORRA/Archivo

Tokio, 27 jul (EFE).- Adri Arnaus, que debutará este jueves en el torneo de golf de los Juegos de Tokio, admitió que la ausencia de Jon Rahm debido a su positivo por covid "es un golpe duro", pero añadió que a él le gustan los retos "y este es muy chulo".

"Sabíamos que con Jon el equipo tenía muchas opciones de medalla", dijo sobre la ausencia del número uno mundial. "Pero la situación que vivimos hoy en día es la que es y no sabes hasta el último minuto lo que va a pasar", indicó el jugador barcelonés.

"Ahora con Jorge Campillo (sustituto de Rahm) iremos a por todas también. Tenemos aspiraciones muy altas. Estoy con muchas ganas de empezar el jueves, con mucha ilusión. Cualquier medalla sería un buen resultado pero iremos a por el oro ante los mejores del mundo", señaló Arnaus, que ya ha probado dos veces el campo del Kasumigaseki Country Club.

"Llevamos dos vueltas jugadas. El domingo fue una primera toma de contacto y ya me di cuenta de que el campo requiere ser un jugador muy completo. Hay que coger bien la fuerza y la línea y con eso vamos a meter muchos putts", apuntó.

Su segundo recorrido de prueba, este lunes, le sirvió para "ver diferentes opciones, plantear la estrategia, ver los diferentes vientos".

"Creemos que lo tenemos todo listo", dijo Arnaus en una conferencia de prensa organizada en Tokio por el Comité Olímpico Español (COE).

El golfista señaló que los Juegos "son una experiencia nueva y nervios habrá", aunque le tranquiliza su buena aclimatación.

"Estoy muy contento de la manera en que he planteado este viaje, con tiempo para adaptarme al calor y al jet lag", aseguró.

El director técnico de la Federación Española, Ignacio Gervás, informó de que Jorge Campillo ya ha pasado dos controles de covid y este martes en Madrid se someterá al tercero. Si el resultado es también negativo, volará a Tokio por la tarde y llegará a la sede olímpica el miércoles, en la víspera del comienzo del torneo.