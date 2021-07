Argentinos Juniors vence a Newell's y Old Boys se acerca a los tres líderes

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Argentinos Juniors. EFE/Alberto Valdés/Pool/Archivo

Buenos Aires, 26 jul (EFE).- Argentinos Juniors venció este lunes por 1-0 a Newell's Old Boys, que jugó el segundo tiempo con uno menos, con un gol a tres minutos del final en el cierre de la segunda jornada de la Liga argentina y llegó a los cuatro puntos, dos menos que los líderes Lanús, Patronato y Godoy Cruz.

El equipo dirigido por Gabriel Milito alcanzó con esta victoria la puntuación de San Lorenzo e Independiente.

Tras un primer tiempo parejo, el delantero de Newell's Old Boys Jonathan Cristaldo fue expulsado en la primera jugada de la segunda mitad y dejó a su equipo con uno menos.

Sin embargo, Argentinos Juniors recién pudo convertir a los 87 minutos gracias a Lucas Villalba.

Newell's Old Boys, que había ganado en el debut, se pasó todo el segundo tiempo intentando evitar que el equipo local anotara y estuvo cerca de conseguir un valioso punto como visitante.

En el otro partido jugado este lunes, Talleres dejó atrás su caída en el debut y se repuso con una victoria por 2-0 ante Arsenal, que sigue con un punto.

El primer gol lo hizo Carlos Auzqui en el primer tiempo y el segundo lo anotó el colombiano Diego Valoyes cerca del final del partido.

Talleres fue un justo ganador porque tuvo más la posesión y remató a la portería casi el triple de veces que su rival.

En esta segunda jornada, Lanús goleó por 1-4 a Colón de Santa Fe el sábado para llegar a los seis puntos.

Los otros dos líderes son Patronato, que le ganó por 2-0 a Sarmiento, y Godoy Cruz, que se impuso a Defensa y Justicia por 1-2.

Además, Boca Juniors igualó con un equipo plagado de juveniles ante Banfield sin goles y River Plate goleó por 4-0 a Unión.

Racing Club y Gimnasia y Esgrima La Plata empataron 0-0, Independiente le ganó a Estudiantes de La Plata por 0-1 y San Lorenzo venció a Central Córdoba por ese mismos resultado.