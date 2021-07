AMP.- Túnez.- UE pide restablecer las instituciones y el Parlamento en Túnez tras asumir todos los poderes el presidente

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha señalado este martes que sigue de cerca los acontecimientos en Túnez, donde el presidente, Kais Saied, ha tomado plenos poderes y suspendido el Parlamento, y ha pedido restablecer las instituciones y la actividad parlamentaria lo antes posible.



En una declaración en nombre de los Veintisiete, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha recalcado que las "raíces democráticas", el respeto al Estado de Derecho y la Constitución deben "preservarse", sin dejar de escuchar los deseos y aspiraciones de los tunecinos.



En este contexto, los Veintisiete han enfatizado que debe volver cuanto antes la normalidad institucional al país, incluyendo la actividad al Parlamento que fue suspendido por Saied en el marco de su maniobra para destituir al primer ministro, Hichem Mechichi.



"Continuaremos siguiendo de cerca el desarrollo de la situación mientras recordamos el considerable apoyo de la Unión Europea y sus estados miembro a Túnez en el contexto de la pandemia y crisis económica. Preservar la democracia y la estabilidad del país deben ser las prioridades", ha asegurado la declaración de Borrell, que demanda el respeto a los derechos fundamentales y pide que se evite cualquier forma de violencia.



En rueda de prensa, la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, ha recordado que Túnez mantiene con la UE una asociación "privilegiada" y ha señalado que el Alto Representante ha mantenido contactos las últimas horas con el ministro de Exteriores tunecino, Ozman Jerandi, para trasladar estos mensajes de primera mano.



Massrali no ha querido entrar en si la deriva en el país puede afectar a los fondos que Europa canaliza al país norteafricano. "Somos conscientes de la fragilidad de Túnez y estamos listos para ayudar a apoyar a un socio privilegiado", ha indicado.



En el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus la UE tiene comprometidas ayudas por valor de 330 millones, de los que ya han recibido 260 millones principalmente en el sector sanitario, según las estimaciones de Bruselas. El país norteafricano también contará con 600 millones de euros de ayuda macrofinanciera, junto a otra decena de países de la vecindad europea, con el fin de ayudar a hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.



TOQUE DE QUEDA Y PROHIBICIÓN DE REUNIÓN



En las últimas horas, el presidente tunecino ha cesado también a los ministros de Defensa, Interior y Justicia y además ha decretado un toque de queda hasta el 27 de agosto y prohibido las reuniones de más de tres personas en espacios públicos.



Saied ha mantenido reuniones con representantes de la sociedad civil tunecina, a la que le ha recalcado su compromiso con la libertad y los derechos fundamentales, les ha hecho saber "que no podía quedarse de brazos cruzados frente a la podrida situación política en el Parlamento, el creciente estado de tensión social y el deterioro de la situación sanitaria, económica y social" y en todo momento ha negado que esté perpetrando un golpe de Estado.



Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión.



La decisión de Saied llegó después de la jornada de protestas del domingo las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno de Mechichi de la crisis sanitaria y la económica, ahondada aún más por la pandemia del coronavirus.