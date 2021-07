2-0. Japón vence a Estados Unidos y gana el oro en sóftbol

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Yokohama (Japón), 27 jul (EFE).- La selección de Japón ganó este martes la medalla de oro de la competición de sóftbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al vencer por 2-0 a Estados Unidos con gran labor de la lanzadora Yukiko Ueno.

En el Yokohama Stadium, Ueno, de 39 años permitió apenas dos hits en seis entradas de labor y fue apoyada por sus compañeras que hicieron una carrera en la cuarta entrada y una en la quinta.

Yamato Fujita pegó un sencillo en el cuarto acto, avanzó con un toque de bola de SaKi Yamasaki y anotó con imparable de Mana Atsumi para darle a Japón una ventaja ampliada un episodio después, cuando Yu Yamamoto ligó un sencillo con dos outs, avanzó en un lanzamiento descontrolado de la pitcher y anotó con hit de Fujita.

Estados Unidos amenazó con tomar ventaja en la primera entrada con triple de Janie Reed con un out, pero la jardinera fue puesta out en "home" poco después, a partir de lo cual Ueno se hizo cargo de la situación y firmó el triunfo más importante de su vida.

Fujita bateó de 4-2 con una carrera impulsada y otra anotada y fue la mejor bateadora de Japón, que conquistó su segundo título olímpico seguido, luego e ganar el oro en Pekín 2008.

La jardinera izquierda estadoundiense Janie Reed fue la mejor de su equipo al batear de 3-2 y quitarle un cuadrangular a Fujita en el séptimo capítulo.

Ganó Ueno y perdió la relevista Ally Carda.

Poco antes, Canadá le ganó 3-2 a México en un cerrado duelo en el que las canadienses sacaron provecho de la mala defensa de México en la segunda entrada.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 C H E

Japón 0 0 0 1 1 0 0 2 8 0

Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Ganó: Yukiko Ueno (2-0)

Perdió Ally Carda (2-1).