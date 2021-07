Venezuela detecta los primeros dos casos de la variante delta

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 25 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este domingo la presencia de la variante delta de la covid-19 en el país caribeño, tras ser detectados dos casos procedentes del exterior.

"En Venezuela hemos descubierto dos casos de cepa delta, los dos venían del exterior", dijo en una alocución transmitida por el canal del Estado VTV.

El presidente señaló que son dos casos y que ya se encuentran aislados recibiendo tratamiento. Uno de ellos es un joven deportista del céntrico estado Miranda que llegó desde Turquía.

"Tuvo contacto comprobado con 30 personas. Se hicieron las pruebas y afortunadamente dieron negativo, no se la transmitió. Este joven está recibiendo su tratamiento inmediato, completo y está aislado para seguir luchando para que no se propague la cepa delta en Venezuela", explicó Maduro.

El otro caso es una trabajadora de la salud de 56 años, que también llegó desde el exterior y reside en Caracas, y "no ha contagiado a nadie hasta el día de hoy. Está aislada y en tratamiento".

"Tengo que decirles a todos los venezolanos estamos frente a una nueva amenaza con la cepa delta y delta plus; es una cepa muy peligrosa, muy infecciosa", comentó.

Para combatir el virus, Venezuela implementa un sistema denominado como "7+7", que consiste en siete días de cierre en la actividad comercial, seguidos de una semana de flexibilización.

Aunque la semana pasada Maduro dijo que estaba evaluando la posibilidad de levantar este método, este domingo manifestó que "hay que mantener el 7+7", pero que buscarán "algunas flexibilidades en los 7 días de cuarentena" para mejorar la actividad comercial y en el transporte entre ciudades.

Maduro también señaló que en la nación caribeña se han vacunado, hasta la fecha, 3.612.473 venezolanos y se inauguró un nuevo centro de inoculación en la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) en Caracas. Aseguró que en Venezuela hay 310 centros de vacunación y que próximamente se abrirán 125 puntos más.

"Hemos avanzado con la vacuna china, con la rusa, en fase de prueba masiva la vacuna Abdala de Cuba y a la espera de las vacunas de Covax", indicó.