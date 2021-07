UE.- Bruselas expedienta a España por derechos de autor en el mercado digital y retransmisiones online

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha abierto este lunes un expediente a España por no transponer las directivas europeas sobre derechos de autor en el mercado digital y las retransmisiones online.



Bruselas ha decidido enviar una carta de emplazamiento a las autoridades españolas para alertar de las irregularidades y dar un plazo de dos meses para solucionarlo. Si bien, no es el único país que se enfrenta a este proceso, pues otros 22 estados miembros han recibido el aviso del Ejecutivo comunitario sobre el 'copyright' en el mercado digital y otros 20 fueron apercibidos por el caso de derechos de autor en transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y programas de radio y televisión.



Según explica la Comisión, la normativa europea va encaminada a reforzar la posición de las industrias culturales, permitir un permitir un uso digital y facilitar la distribución de programas de radio y televisión en toda la UE.



El pasado 7 de junio expiró el plazo para trasponer la normativa europea y ahora Bruselas espera que España y el resto de Estados miembros señalados tomen las medidas necesarias para subsanar esta situación.



En última instancia, el caso puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Bruselas considera que tras agotar el diálogo con los Estados miembros para enmendar la transposición no se han resuelto las irregularidades notificadas.