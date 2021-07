"The Walking Dead" y "Star Trek" brillan en la segunda Comic-Con virtual

Fotografía cedida por Netfliz que muestra al actor Matthias Schweighöfer (i) como Ludwig Dieter, y a la actriz Nathalie Emmanuel como Gwondoline, durante una escena de Ejército de Ladrones. EFE/ Stanislav Honzik/Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El final de "The Walking Dead" y la primera serie infantil de "Star Trek" brillaron en la Comic-Con, la gran fiesta de la cultura pop a escala mundial y que, por segundo año consecutivo, se tuvo que celebrar de forma virtual por culpa de la pandemia.

La Comic-Con, que antes del coronavirus atraía cada verano a decenas de miles de personas a San Diego (EE.UU.), cerró este domingo tres días de eventos, entrevistas y presentaciones para los amantes del cine, la televisión, los cómics y los videojuegos.

Si todo va bien, se espera que la Comic-Con regrese en julio de 2022 al Centro de Convenciones de San Diego.

Junto a "The Walking Dead" y "Star Trek", esta Comic-Con digital también contó con actos destacados como los de Jean-Claude Van Damme y "The Last Mercenary", el regreso de "Dexter", la precuela de "Army of the Dead" o las apuestas de Amazon con "The Wheel Of Time" y "I Know What You Did Last Summer".

Pero al margen de los obstáculos que puso la pandemia en su camino, esta Comic-Con de 2021 también se tuvo que enfrentar a la ausencia muy notable de gigantes del cine como Marvel, Warner Bros. con DC, y "Star Wars".

ADIÓS A LOS ZOMBIS DE "THE WALKING DEAD"...

Un clásico de la Comic-Con como "The Walking Dead" regresó a este evento para desvelar algunas de las claves de su undécima y última temporada.

"El comienzo del fin", se leía en el tráiler que "The Walking Dead" presentó en la Comic-Con en un acto digital en el que participaron actores como Norman Reedus, Lauren Cohan o Jeffrey Dean Morgan.

Ese primer adelanto no dio muchas pistas sobre las tramas de la nueva temporada, aunque sí mostró grandes dosis de acción con muertos vivientes y dejó claro que la Commonwealth tendrá un papel fundamental en el desenlace de "The Walking Dead".

La última temporada tendrá 24 episodios: los 8 primeros se emitirán en AMC a partir del 22 de agosto mientras que los 16 restantes verán la luz en 2022.

Los zombis de "The Walking Dead" continuarán en diferentes series derivadas, ya que en octubre se estrenarán tanto la séptima temporada de "Fear the Walking Dead" como la segunda de "The Walking Dead: World Beyond".

HOLA A LOS NIÑOS EN "STAR TREK"

La longeva e influyente saga de "Star Trek" afronta un nuevo y excitante reto con "Star Trek: Prodigy", la primera serie de este universo de ciencia-ficción que está pensada para el público infantil y familiar.

Esta producción de animación, que se estrenará en otoño en Paramount+, se centra en seis jóvenes que no tienen ni idea de cómo pilotar en una nave pero que tendrán que colaborar entre todos para salir adelante en sus aventuras.

Aunque la serie se ha promocionado como la primera de "Star Trek" ideada para los más pequeños, el director de "Star Trek: Prodigy", Ben Hibon, aseguró durante la Comic-Con que "no está diseñada solo para los niños" sino que "está diseñada para los amantes de la animación y la ciencia-ficción".

"Star Trek" también presentó durante la convención la segunda temporada de su serie animada "Star Trek: Lower Decks", que se podrá ver en Paramount+ a partir del 12 de agosto.

DE JEAN-CLAUDE VAN DAMME A LA VUELTA DE "DEXTER"

Un especialista de la adrenalina y del cine de acción como Jean-Claude Van Damme compareció en la Comic-Con de la mano de "The Last Mercenary", película que se podrá ver a partir del 30 de julio en Netflix.

El gigante digital también presentó en la Comic-Con un tráiler de "Army of Thieves", precuela de "Army of the Dead" (2021) de Zack Snyder y que cuenta como protagonistas con Nathalie Emmanuel y Matthias Schweighöfer.

Además, el actor Michael C. Hall dio algunas pinceladas del regreso de "Dexter" (2006-2013), la famosa serie sobre un meticuloso asesino de criminales que tendrá nuevos episodios en Showtime.

Finalmente, Amazon participó en la Comic-Con con dos bazas principales: la serie "The Wheel of Time" con Rosamund Pike liderando el elenco; y la adaptación a la pequeña pantalla del clásico noventero del terror "I Know What You Did Last Summer" (1997).

David Villafranca