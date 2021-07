"The last duel", de Ridley Scott, fuera de competición en Venecia

El director británico Sir Ridley Scott imprime las huellas de sus manosen el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. EFE/PAUL BUCK/ Archivo

Roma, 26 jul (EFE).- El cineasta estadounidense Ridley Scott presentará fuera de concurso en el 78 Festival de Venecia su última película "The last duel", anunciaron hoy los organizadores del certamen, que tendrá lugar entre el 1 y el 11 de septiembre.

Será un wester "a lo Kurosawa", explicó el director de la Mostra, Alberto Barbera, en rueda de prensa. En el reparto están Mattt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck.

Scott no ha podido llevar su última cinta, "Gucci", protagonizada por Lady Gaga, porque no le ha dado tiempo a terminarla, dijo Barbera.

Fuera de concurso destaca también la presentación de la nueva versión de "Dune", el clásico de ciencia ficción dirigido por Denis Villeneuve y protagonizado por Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem o Zendaya.

También "Haloween kills", la secuela de la clásica saga del terror rodada ahora por David Gordon Green y protagonizada por Jamie Lee Curtis, que recibirá el León de Oro honorífico.

Y la serie "Scenes from a Marriage", con Jessica Cashatin y Oscar Isaac, de la que se podrán ver los cinco primeros capítulos y que es una adaptación de la obra de Ingmar Bergman.

La Mostra de Venecia, el certamen internacional más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos, prevé recibir de nuevo a las estrellas, tras la edición del pasado año, aguada por la pandemia por las restricciones.

No obstante este año se volverá a establecer un protocolo de seguridad contra los contagios.

En cuanto a las películas en cartel, ya se había anunciado que el español Pedro Almodóvar abrirá la Mostra con su película "Madres paralelas", con Penélope Cruz, una cinta con la que competirá también por el León de Oro veneciano.