Tenis.-JJ.OO/Tenis.- Garbiñe Muguruza supera con autoridad a la china Wang y se clasifica para los octavos en Tokio

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza alcanzó este lunes los octavos de final del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio después de imponerse con mucha autoridad a la china Qiang Wang en dos sets por 6-3, 6-0 en poco más de una hora.



Después de tener que trabajar en su primer partido ante la rusa Veronica Kudermetova (7-5, 7-5), la séptima cabeza de serie en la capital japonesa mostró su mejor versión ante una rival que le había derrotado en sus dos anteriores enfrentamientos.



Y eso hizo quizá saltar a la pista con un extra de concentración a la doble ganadora de 'Grand Slam', que no dio demasiadas concesiones apoyada en sus fortaleza con el servicio, con el que pudo dominar a la asiática, que aunque pudo lograr un 'break', sólo pudo ganar diez puntos al resto.



El duelo empezó equilibrado y con los servicios imponiéndose, pero fue Muguruza la que primero consiguió romper, en el sexto juego para ponerse 4-2, pero Wang reaccionó rápido y recuperó el saque en el siguiente, aunque ya no volvería a ganar ningún juego más.



La de Caracas volvió a quebrar y no perdonó esta vez para cerrar con su servicio el set y encontrarse ya con un partido cuesta abajo en el segundo, ayudada por los continuos errores de la china, que sólo ganó ocho puntos.