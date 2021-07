Suiza.- Credit Suisse zanja el caso de espionaje a exdirectivos que costó el cargo a Thiam como consejero delegado

07-02-2020 Tidjane Thiam, consejero delegado de Credit Suisse POLITICA CREDIT SUISSE



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El banco suizo Credit Suisse ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con Iqbal Khan, un antiguo directivo de la firma helvética, para cerrar el caso sobre las acusaciones de espionaje que pesaban sobre la entidad por el presunto seguimiento al que sometió a su antiguo empleado tras anunciarse su fichaje por su rival UBS, escándalo que acabaría provocando en febrero de 2020 la dimisión de Tidjane Thiam como consejero delegado de la entidad.



La portavoz de Credit Suisse Simone Maier confimaba al diario suizo 'NZZ am Sonntag' que "todas las partes involucradas han acordado llegar a un acuerdo", en referencia al pacto alcanzado con Iqbal Khan y su esposa, así como con la firma de detectives Investigo. "Este asunto ya está cerrado", añadía la portavoz del banco.



El escándalo suscitado por el espionaje de Khan tras su fichaje por UBS, gran rival de Credit Suisse, provocó la dimisión en febrero de 2020 del entonces consejero delegado de la entidad, Tidjane Thiam, quien había sumido las riendas del banco en 2015, a pesar de que la investigación interna desarrollada por la institución financiera suiza con el bufete Homburger no encontrase indicios de responsabilidad del ejecutivo en los seguimientos.



Asimismo, en septiembre de 2020, la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma) decidió abrir un proceso de ejecución contra Credit Suisse en relación con estas actividades de espionaje con el fin de encontrar indicios de infracciones de la ley de supervisión en el contexto de las actividades de vigilancia y seguridad del banco y, en particular, sobre la cuestión de cómo se documentaron y controlaron dichas actividades.



En este sentido, el supervisor suizo indicó al diario 'Financial Times' que este procedimiento sobre las actividades de espionaje desarrolladas por Credit Suisse no se verá afectado por el acuerdo alcanzado entre la entidad y Khan.



En diciembre de 2019, Credit Suisse señaló a Pierre-Olivier Bouée, ex director de operaciones del banco, como responsable del espionaje realizado a Peter Goerke, quien formó parte del consejo de la entidad, después de que el exdirectivo ya hubiese presentado su dimisión en octubre tras conocerse el seguimiento de que fue objeto Iqbal Khan, un antiguo directivo de la firma helvética, después de anunciarse su fichaje por su rival UBS.



Según recoge el diario británico, Khan alegó que un grupo de tres hombres los persiguió a él y a su esposa por las calles de Zúrich en automóvil y a pie, lo que culminó en un enfrentamiento físico detrás del Banco Nacional Suizo.



Credit Suisse admitió posteriormente que había contratado investigadores privados para rastrear a otro ex ejecutivo, Peter Goerke, y que ambos incidentes de vigilancia habían sido ordenados por su ex director de operaciones, Pierre-Olivier Bouée.