Sudáfrica relaja las medidas anticovid tras superar el pico de la tercera ola

Un saqueador es arrestado por la policía, que se protege con mascarillas, después de saquear bienes de grandes almacenes y tiendas en Johannesburgo, Sudáfrica. EFE/EPA/KIM LUDBROOK/Archivo

Johannesburgo, 25 jul (EFE).- Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, anunció hoy la relajación de las restricciones contra la pandemia tras haber superado el pico de una tercera ola marcada por la variante delta, aunque pidió precaución.

"Las últimas cifras indican que hemos superado en gran medida la tercera ola de infecciones, aunque hay áreas del país que aún nos preocupan porque las tasas de infección no muestra todavía signos de disminuir", dijo el mandatario en un mensaje televisado dirigido a la nación.

Sudáfrica abandona pues el "nivel 4" de alerta, inédito desde mayo de 2020 y reactivado el pasado 27 de junio, y pasa a partir de esta noche al "nivel 3", en una escala de cinco grados en la que el "nivel 5" implica las restricciones más drásticas.

Así pues, se recuperan los viajes de placer entre provincias y los establecimientos no esenciales -como restaurantes, bares o gimnasios- podrán cerrar a las 21:00 hora local (19:00 GMT), una hora antes del toque de queda, que se retrasa a las 22:00 hora local (20:00 GMT) y hasta las 04:00 (02:00 GMT) del día siguiente.

Por otro lado, se autoriza de nuevo la venta de alcohol en tiendas y restaurantes, con una limitación horaria, y se permiten las reuniones sociales, tanto interiores (con un máximo de 50 personas) como exteriores (100 personas), siempre que el espacio permita la distancia social y, si no es así, con una limitación del 50 % del aforo.

Asimismo, las escuelas de todo el país reabrirán sus puertas a partir de mañana, lunes 26 de julio.

Hasta la fecha, esta nación africana ha registrado más de 2.300.000 casos, de los cuales cerca de 69.500 acabaron en fallecimientos y alrededor de 2.150.000 en curación.

Aunque hasta la zona más afectada por la tercera ola ha sido la provincia de Gauteng -donde están las ciudades de Johannesburgo y Pretoria-, al concentrar la mayoría de los contagios y una gran presión de atención hospitalaria, las nuevas infecciones "han disminuido de manera constante durante las últimas dos semanas" en esta área.

En otras provincias, sin embargo, como KwaZulu-Natal (este), Cabo Occidental (donde está Ciudad del Cabo) y Cabo Oriental los casos mantienen una tendencia creciente.

CRECE EL RITMO DE VACUNACIÓN EN EL PAÍS

Ramaphosa se congratuló de la aceleración de la vacunación en el país, donde "estamos ahora administrando unas 240.000 por día laborable, una cifra que hace un mes era de 100.000", según dijo el presidente.

Con una población de casi 60 millones de habitantes, Sudáfrica ha suministrado hasta ahora 6,3 millones de dosis y un 10 % de su población ha recibido al menos una, según el presidente, que reveló también que el país recibirá próximamente 31 millones de dosis adicionales de las farmacéuticas Johnson & Johnson y Pfizer.

Además, "el proceso para adquirir más vacunas de otros productores, como la vacuna china y otras, ya está en marcha", aseguró Ramaphosa, mientras el pasado 3 de julio el regulador de medicamentos nacional anunció la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac.

El país perdió unas 47.500 dosis de vacunas a causa de la ola de violencia y saqueos que sufrió recientemente y que causó 330 muertos, según informó el pasado viernes la ministra de Salud en funciones, Mmamoloko Kubayi.

En este sentido, Ramaphosa condenó de nuevo los actos de violencia "coordinados y deliberados" y aseguró que el país ha tenido que "batallar en dos frentes: el del coronavirus y el de las acciones de aquellos que han buscado sembrar el caos".

Los instigadores, aseguró, serán llevados antes la justicia y anunció nuevas medidas y ayudas para apoyar a las familias más pobres que han visto sus negocios y fuentes de ingresos destruidos por los disturbios y las restricciones contra la pandemia.