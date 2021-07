Rusia/Japón.- Rusia dice que sopesa establecer una zona franca en las islas Kuriles, en disputa con Japón

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, ha desvelado este lunes que las autoridades rusas sopesan la posibilidad de establecer una zona franca en las islas Kuriles, en el centro de una disputa territorial con Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial.



"Se requieren facilidades sustanciales para que las personas que aquí trabajan no pierdan el tiempo con el papeleo y disfruten de un régimen tributario único debido a las complicadas condiciones climáticas del trabajo en las islas", ha explicado.



"En primer término, estamos hablando de la posibilidad de establecer aquí una zona franca", ha manifestado el primer ministro ruso durante una reunión con ejecutivos de varias empresas pesqueras en una de estas islas, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



Así, ha destacado que el Gobierno ruso baraja también desgravar a las empresas que trabajan e invierten en las Kuriles, si bien ha hecho hincapié en que no afectaría a intermediarios financieros ni a productores de bebidas alcohólicas. "No podemos establecer aquí un paraíso fiscal", ha argüido



Mishustin ha resaltado que podría plantearse eliminar de los impuestos sobre el beneficio, el patrimonio, las tierras, los medios de transporte y el IVA, dado que un régimen económico especial podría impulsar la actividad empresarial y las inversión extranjera, también japonesa, en el archipiélago.



Por su parte, el portavoz del Ejecutivo japonés, Kato Katsunobu, ha criticado la visita de Mishustin a las Kuriles, que ha descrito como "extremadamente lamentable" y "contraria a la postura de Japón sobre los Territorios del Norte", según ha informado la cadena de televisión japonesa NHK.



Asimismo, ha adelantado que el Gobierno japonés presentará una protesta formal a Rusia por la visita del primer ministro y ha recalcado que Tokio está analizando las últimas declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en las Kuriles.



Putin afirmó la semana pasada que Moscú desvelaría propuestas "sin precedentes" para implicar a Japón en las actividades económicas en las islas, tras lo que ordenó a Mishustin que viajara al archipiélago para mantener reuniones de cara a la publicación de planes más detallados.



El archipiélago de las Kuriles, para Rusia, conocido como los Territorios del Norte en Japón, está formado por un grupos de islas --Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai-- habitadas apenas por un puñado de ciudadanos japoneses que fueron ocupadas por las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial.



Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la soberanía sobre estas islas. Tokio se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Moscú el 7 de febrero de 1855, mientras que el Kremlin se ampara en los tratados internacionales suscritos al término de la Segunda Guerra Mundial.