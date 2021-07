Portaltic.-Nokia presenta su 'smartphone' más resistente y duradero: XR20

26-07-2021 Nokia XR20 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HMD



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



HMD Global ha ampliado su gama de teléfonos móviles Nokia con un nuevo integrante de la serie C y un nuevo Original, y el nuevo XR20, un equipo diseñado para durar y soportar situaciones extremas.



Nokia ha sido siempre un referente en móviles resistentes, pero con XR20 ha presentado este martes el que es el 'smartphone' más resistente de la marca hasta la fecha, como han asegurado desde HMD.



Este 'smartphone' ha sido diseñado y fabricado según un estándar militar MIL-STD-810H para soportar temperaturas extremas, caídas de hasta 1,8 metros de altura o resistir una hora bajo el agua. La pantalla de 6,67 pulgadas, además, está protegida por el cristal Gorilla Glass Victus de Corning, y tiene el estándar IP68 de resistencia al agua y al polvo.



HMD acompaña esta resistencia de una nueva estrategia denominada '4-3-3-1', por la que Nokia XR20 viene con cuatro años de actualizaciones de seguridad mensuales, tres años de actualizaciones del sistema operativo y una garantía ampliada de tres años. También cuenta con un año de reemplazo de pantalla gratuito.



Nokia XR20 dispone de una cámara dual con óptica ZEISS, con una lente principal de 48 megapíxeles y un gran angular de 13 megapíxeles, y una cámara frontal 8 de megapíxeles. También incorpora audio espacial OZO y soluciones de imagen innovadoras, como el modo 'SpeedWarp', que permite capturar un distintas aventuras en un montaje compacto.



Este equipo funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G, integra una batería de 4.630mAh, con soporte para la carga inalámbrica de 15W Qi y carga rápida de 18W, y tiene un puerto USB tipo C y un jack 3,5mm para auriculares.



Nokia XR20 está disponible en dos configuraciones: 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno o 6GB+128GB, con un precio que parte de los 499 euros.



NOVEDADES EN LA SERIE C DE NOKIA



HMD también ha anunciado Nokia C30, un dispositivo que incorpora la mayor batería (6.000mAh) y la mayor pantalla (6,82 pulgadas) hasta ahora en un 'smartphone' Nokia.



Según ha destacado la compañía en la presentación, la demanda cada vez mayor de pantallas más grandes hace que el actual 82 por ciento de los consumidores que buscan 'smartphones' de entre 6 y 7 pulgadas aumente hasta el 96 por ciento en 2025.



En línea con esta previsión, la pantalla de 6,82 pulgadas del nuevo Nokia C30 busca satisfacer una de las principales demandas de los usuarios. Ofrece resolución HD+ y ubica la cámara frontal de 5 megapíxeles en una muestra con forma de V.



La otra principal demanda es una batería que aguante el ritmo de los usuarios. Nokia C30 incorpora una de 6.000 mAh, que ofrece hasta tres días de autonomía con una sola carga.



Este equipo completa sus características con una cámara principal de 13 megapíxeles con flash y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, sensor de huella dactilar y desbloqueo mediante reconocimiento facial.



Nokia C30 llega con Android 11 Go Edition y distintas configuraciones: 2GB de RAM y 32GB de capacidad interna, 3GB+32GB y 3GB+64GB, con un precio que parte de los 99 euros.



DIRECTO DESDE LA DÉCADA DE LOS 2000



HMD también ha renovado la gama de dispositivos Originals, con la que recupera móvil clásicos de la marca Nokia y los actualiza para los usuarios de hoy en día. Este martes ha sido el turno de Nokia 6310, que apareció por primera vez en 2001.



El nuevo Nokia 6310 ofrece accesibilidad avanzada, una ergonomía optimizada y una batería que dura semanas, junto con el popular juego Snake. Si rediseño incluye botones más grandes y una pantalla más amplía, así como nuevos menús con zoom y opciones de fuente más grandes que mejoran la legibilidad. Los mensajes de texto se pueden escuchar para facilitar su uso.