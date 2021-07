Portaltic.-El filtro de sensibilidad de Instagram eleva las quejas de usuarios que denuncian que oculta sus contenidos

MADRID, 26 (Portaltic/EP)



Instagram introdujo la semana pasada un filtro de sensibilidad con el que los usuarios podían determinar un límite para el contenido sensible que se muestra en las recomendaciones de Explora, una herramienta que ha sido denunciada por los artistas, quienes aseguran que oculta sus contenidos .



La nueva herramienta 'Control de Contenido Sensible' es una opción de configuración que permite al usuario decidir cuánto contenido sensible quiere ver en el apartado Explora. Así, tiene ahora la opción de dejar la configuración actual (Limitar), ver más (Permitir) o ver menos (Limitar aún más) cantidad de algunos tipos de contenidos sensibles.



Estos filtros sobre el contenido sensible actúan sobre las recomendaciones que aparecen en el apartado Explora. Y algunos usuarios de la plataforma se han quejado de que esta nueva herramienta está limitando el alcance de su contenido.



Estos usuarios, en su mayoría artistas o comerciantes, están alertando de la limitación a sus seguidores a través de las publicaciones que aparecen en el 'feed' y en las Historias, según recogen en The Verge. En ellas les piden retirar el filtro.



Un portavoz de la compañía ha asegurado al medio citado que los creadores no deberían preocuparse por estos nuevos filtros, ya que con anterioridad la aplicación ya limitaba por defecto la cantidad de contenido potencialmente sensible que se muestra en Explora, y que con las nuevas opciones los usuarios pueden decidir ver más o menos contenidos de este tipo respecto a esa configuración.



Estos filtros, además, no tienen impacto en los contenidos que aparecen en el 'feed' ni en las Historias, donde la plataforma seguirá mostrando los contenidos de las cuentas a las se que sigue, ha señalado el portavoz, quien también ha sugerido que puede darse la situación de que algunos usuarios que opten por reducir la limitación de repente vean más contenido sensible del que estaban acostumbrados a encontrar en Explora.



La plataforma permite el contenido potencialmente sensible, ya que no se trata de contenido ilegal según las directrices de la plataforma, pero tiene limitaciones en las recomendaciones ya que entienden que puede causar algún daño a algunos usuarios.