Muguruza ya está en octavos de final de Tokio-2020 tras superar a Wang

La española Garbiñe Muguruza (novena jugadora del ranking) se clasificó para los octavos de final del torneo de tenis en Tokio-2020 después de derrotar a la china Qiang Wang (N.49) por 6-3 y 6-0 en una hora de juego, este lunes en el complejo olímpico Ariake Tennis Park.

El encuentro se mantuvo igualado en el primer set, en el que Muguruza no logró el break hasta el sexto juego, pero perdió su servicio inmediatamente después.

Con 4-3 a favor, la española volvió a romper el servicio de la china y esta vez Muguruza sí pudo conservar el suyo para cerrar la manga en 6-3.

La pérdida del set se le hizo una montaña insalvable a Wang, que no volvería a ganar un solo juego ante una Muguruza, doble vencedora de Grand Slam, que ofreció buenos destellos de tenis, para cerrar el partido con un 'rosco'.

"He salido contenta de la pista porque me he encontrado bien jugando y desde el primer momento he dominado. Había sufrido dos derrotas con ella, pero en esta ocasión he podido jugar mejor y más acertada en los momentos importantes", declaró la jugadora en zona mixta.

Cuestionada sobre su estado físico, Muguruza aseguró haberse sentido bien pese a que "después del partido de ayer (domingo) no han pasado muchas horas, pero hoy el tiempo estaba mejor, con un poco de brisa, más nublado y sin tanto calor que no solo te deja agotada, sino que también afecta muscularmente".

Gracias a la victoria de Muguruza, el tenis español femenino mantiene el pleno en Tokio-2020, después de las seis victorias en la primera ronda (cuatro en individuales y dos en dobles). "La verdad es que no hemos hablado mucho. Hacemos bromas, escuchamos música y hablamos de otros deportes. Hay muy buen rollo y eso se nota entre nosotras", explicó.

En octavos, la jugadora nacida en Caracas, principal baza del tenis femenino español para obtener medalla en Tokio, se enfrentará a la checa Petra Kvitova (N.13) o la belga Alison van Uytvanck (N.62).

mcd/psr