Malí.- Muere bajo custodia el hombre detenido tras intentar apuñalar al presidente de transición de Malí

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El detenido la semana pasada después de intentar apuñalar al presidente de transición de Malí, Assimi Goita, ha muerto bajo custodia tras una "degradación de su estado de salud", según ha confirmado el Gobierno del país africano, que no ha dado más detalles y ha recalcado que se ha ordenado una autopsia para dilucidar las causas.



El Ejecutivo ha señalado en un comunicado que el hombre fue detenido inmediatamente después del intento de asesinato, que tuvo lugar el 20 de julio en la Gran Mezquita de Bamako, y ha señalado que "durante las investigaciones que permitieron obtener indicios que corroboraban las acusaciones, su estado de salud se degradó", según ha recogido el portal maliense de noticias Malijet.



Así, ha apuntado que el hombre fue ingresado en un hospital poco antes de su fallecimiento y ha reseñado que "su fallecimiento no supone un obstáculo para la continuación de la investigación en curso", al tiempo que ha asegurado que se publicarán informaciones "sobre los resultados de la autopsia y las investigaciones".



La Presidencia maliense indicó tras el suceso que se había registrado un "intento de agresión con arma blanca" contra Goita y resaltó que el agresor, que no ha sido identificado, había sido detenido por las fuerzas de seguridad inmediatamente después del incidente.



Tras ello, Goita, quien encabezó sendos golpes de Estado en agosto de 2020 y mayo de 2021, afirmó que lo sucedido es "un caso aislado" y argumentó que este tipo de sucesos "son parte de ser un líder". "Son cosas que pueden pasar cuando uno es un líder, cuando se es presidente", explicó.



Goita, vicepresidente tras la asonada de 2020, accedió al cargo de presidente después de un golpe de Estado militar en mayo, después de la detención del entonces presidente y el primer ministro, Bah Ndaw y Moctar Ouane, respectivamente, tras una remodelación del Gobierno que excluyó a varias figuras importantes de la junta instaurada tras el golpe de agosto contra Ibrahim Boubacar Keita.