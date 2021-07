Los Memphis negocian con los Pelicans la salida de Valanciunas por Adams y Bledsoe

En la imagen un registro del pívot lituano de los Grizzlies de Memphis, Jonas Valanciunas. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Memphis (EEUU), 26 jul (EFE).- Los Memphis Grizzlies y los New Orleans Pelicans se encuentran en la fase final de la negociación para cerrar el traspasado del pívot lituano Jonas Valanciunas a cambió del veterano número cinco, el neozelandés Steven Adams, el base Eric Bledsoe Grizzlies y dos futuras selecciones de primera ronda.

Una de ellas sería la décima del sorteo universitario de la NBA que se va a celebrar este jueves, 29 de julio, mientras que Memphis tendrá que darle a los Pelicans los derechos de la decimoséptima selección de la primera ronda, de acuerdo a varias fuentes periodísticas.

Los Pelicans quieren crear una flexibilidad financiera significativa en la agencia libre a partir de la próxima semana, y aprovechar la selección de primera ronda de Los Angeles Lakers de 2022, protegida a 10, en el intercambio.

Memphis (51) y New Orleans (40) también han incluido en las negociaciones el intercambiando selecciones de segunda ronda en sorteo del jueves , dijeron las fuentes.

El acuerdo mueve a los Grizzlies en el sorteo 2021 al número 10 de uno que va a contar con buenos jugadores universitarios para elegir, y con toda seguridad les permitirá agregar otra pieza importante a un núcleo de jugadores jóvenes ya probado en los playoffs.

Memphis podría tener tres selecciones de primera ronda en 2022, incluidas selecciones protegidas a través de Utah Jazz y los Lakers.

Anteriormente, Memphis intercambió sus dos selecciones en el sorteo de este año, mientras que los Pelicans todavía tienen cuatro selecciones de segunda ronda, ya que cuentan con los derechos en las posiciones 35, 43 y 53 junto con la selección que intercambiaron con los Grizzlies.

Los Pelicans tendrán que resolver la continuidad del base titular Lonzo Ball, agente libre restringido, o buscar armadores agentes libres sin restricciones en el mercado, incluido el veterano All-Star Kyle Lowry.

El equipo de Nueva Orleans también trabaja para renunciar al agente libre restringido, el escolta Josh Hart.

Los Pelicans podrían tener hasta 36 millones de dólares en espacio de tope salarial, si perdieran a Ball y Hart. El espacio se reduce a 25 millones de dólares si Ball se va, pero Hart sigue.

Debido a que hay salarios involucrados de 15 millones de dólares de Valanciunas; 17,1 millones de Adams y 18,1 millones de Bledsoe, el traspaso no podrá cerrarse hasta el próximo 6 de agosto, cuando comienza la agencia libre.

Los Pelicans incorporaron a Bledsoe y Adams la temporada pasada en el intercambio que envió al base Jrue Holiday a los Milwaukee Bucks, los nuevos campeones de liga.

El equipo de Nueva Orleans firmó a Adams con una extensión de dos años y 35 millones de dólares poco después, pero debido a las lesiones, su rendimiento en el campo y los promedios han sido de los más bajos como profesional.