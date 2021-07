Las últimas 5 fotos de Gabriela Spanic que arrasan en su cuenta de Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv) publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 262.812 de interacciones entre sus followers.

Mis ángeles amados acá estoy despidiéndome también de mi camerino en #SiNosDejan. Cada día más cómoda y amandome como soy. Hoy no es jueves pero esto ,tampoco es un TBT, esto es más reciente que nunca. Los amo a tiempo. Totalllll





Hola mis ángeles! Aquí estamos en los últimos días grabando la exitosa telenovela #sinosdejan estoy feliz de haber estado en este hermoso proyecto! Gracias @bardasano ! A todo el equipo y a todos mis compañeros! Los amo a tiempo! Y gracias al público en USA que han convertido nuestro proyecto en 1er lugar! Los amoooooo





Ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino amar lo que haces. La felicidad no es obtener lo que quieres, sino querer lo que obtienes. . Hoy es jueves de #Tbt mis ángeles y les regalo estas fotos que hice junto a mi @alexpadronphoto en el bello acapulco hace algunos años atras. Ay por favor!! Total!! Bendiciones!! 💞





Hola mis Ángeles! Estoy muy feliz 🙃! Cada día qué pasa me convenzo, que nuestro señor Jesucristo está vivo! Tan cierto que su tumba está vacía!familia hermosa quiero dar testimonio que él a cambiado mi vida para bien! Y que hace milagros en todas partes! Mis tíos se salvaron del COVID ya están de vuelta en su casa! Cómo dice la canción, aunque no podamos ver el siempre está obrando! El poder de la oración tiene una Fuerza indescriptible y mas si lo hacen con toda la familia! Gracias señor Jesucristo por tu inquebrantable misericordia! Rey de reyes! Los amo mis ángeles y nunca perdamos la fe! Totallllllll 🥰🥰🥰🥰🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️🤗🤗🤗





Hello! Esto lo escribí hace 33 años, los mismos que tengo de carrera! Cosas no cambian! Las Desigualdades Del Destino! Germinan en el ser, inquietas ideas de esperanza en un mundo desigual, que exhibe actos sombríos y encubre la triste realidad.cómo regalo del creador intentan evitar que las gracias abandonadas, permanezcan sin acción.Se observa al horizonte un nuevo amanecer, brillante e impetuoso que libera la virtud y destierra la maldad. Y en un acto de amor, reviva con honor, la luz de la verdad!Justicia! Desde la capilla celestial,nuestra madre, la Virgen delicada, ilumina con amor las almas temerosas que se niegan a la FE.Timorato peregrino, ahoga tus angustias y sublima humildemente su eterna caridad! No mires por colores, que aunque somos distintos, también somos iguales.No juzgues por la raza negando tu verdad, mira al horizonte y observa humanidad! Un giro del destino, impide construir, el mundo natural, que redima los pueblos y las almas, de la vida desigual. Pecadores inocentes, sentenciados a morir, en una vida de injusticias por error o con maldad.Seres humanos indefensos que dejan a su paso angustia y soledad en un mundo desdichado, que omite su dolor;Disculpar a pecadores que escriben su camino, lamentablemente de creer, más no imposible de cambiar. Soñando que algún día, en un acto fraternal, convivamos sin prejuicios en un mundo de hermandad.Se destierren las envidias y valore la amistad. Reafirmando con FE, amor y esperanza, los valores de verdad.Reemplazando la avaricia, se aleja para siempre un destino desigual! Texto publicado! En mi libro! Mi Vida Entre líneas!

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.