Las 5 fotos imperdibles de Salma Hayek Pinault que arrasan en Instagram

Salma Valgarma Hayek Jiménez es una actriz mexicana que nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Durante su juventud, Salma se mudó a la Ciudad de México, en donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, a finales de la década de los ochenta.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en la telenovela Un nuevo amanecer, en 1988. Sin embargo, su gran debut fue un año después, cuando protagonizó Teresa. En 1991, la veracruzana se mudó a Los Ángeles para abrise camino en Hollywood y en 1995 estenó la película El callejón de los milagros, actuación que le valió una nominación al Ariel en la categoría de Mejor Actriz. Ese mismo año, Hayek trabajó en la película Desesperado del director Robert Rodríguez y un año después, apareció en la película Del crepúsculo al amanecer, del mismo director.

En 2002, Salma produjo y protagonizó la película Frida, en la cual dio vida a la pintora Frida Kahlo, papel que le valió una nominación al Óscar en categoría de Mejor Actriz.

En su faceta de productora, Salma fundó Ventanarosa en 1999, casa productora que en 2019 estrenó la serie Monarca en Netflix, de la cual se estrenó una segunda temporada en 2021. Asmismo, en 2021 Salma estrenó la película Bliss, un drama de ciencia ficción en el que comparte créditos con el actor Owen Wilson.