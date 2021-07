Lamela, ya incorporado al grupo, dice que el reto es "seguir ganando títulos"

EFE/EPA/SEVILLA FC

Sevilla, 26 jul (EFE).- El argentino Erik Lamela, fichado por el Sevilla dentro del traspaso de Bryan Gil a su antiguo club, el Tottenham inglés, se incorporó este lunes a la concentración sevillista en el Algarve luso, donde su nuevo equipo juega el martes un amistoso con el PSG, y afirmó que llega para ayudarle a "seguir ganando títulos".

"El club viene ganando muchos títulos, eso es algo muy bueno. He venido para seguir ese camino, para ayudar al equipo lo más que pueda. Que todos juntos vayamos para el mismo lado. Esos son los objetivos: seguir ganando títulos, que el club sea cada vez más grande e incluso que en la Champions se pueda dar algún paso más", declaró.

El extremo, nacido hace 29 años en Carapachay, se mostró "muy contento" de su llegada al equipo del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al que conoció por primera vez tras firmar su contrato hasta junio de 2024, y dijo a los medios del Sevilla que le "encantaría que el club siga ganando títulos, formar parte de esa historia que el club está escribiendo".

Lamela aseguró que, cuando era más joven, ya pudo fichar por el Sevilla y ahora le ilusiona "muchísimo" la oportunidad que se le ha presentado y tenía "muchísimas ganas de estar acá", ya que muchos compañeros le han hablado "siempre muy bien" del club andaluz, entre ellos exsevillistas como Fede Fazio, Diego Perotti o Sergio Reguilón.

"Nunca dudé en venir. Estoy más que contento, muy ilusionado. También quería pasar por la liga española antes de terminar mi carrera y, aunque me queda mucho, la posibilidad en este momento es muy buena, me agarra con una madurez importante. El Sevilla es un club enorme, que gana muchos títulos", recalcó.

Según el internacional argentino, que ha estado las últimas ocho temporadas en el Tottenham, él siempre piensa en lo mejor para el equipo y en intentar "dar el máximo, tanto en ataque como en defensa", pues le "gusta competir y, al final, para ganar los partidos hay que hacer un poco de las dos cosas".

Añadió que ha jugado en casi todas las posiciones ofensivas, si bien está "más cómodo" en la banda derecha o en el medio del ataque, ya que, "al ser zurdo y enganchar para dentro", trata de que el balón le quede en "la pierna hábil para finalizar", aunque precisó que dependerá del técnico, Julen Lopetegui, y de las necesidades del equipo.

Afirmó que confía "plenamente" en hacer "un gran año y ojalá lo pueda conseguir" en el Sevilla, del que "ya sabía que era un gran club" y que tiene "una gran plantilla", lo que le "va a facilitar las cosas".

"Espero adaptarme rápido para competir bien. Espero poder demostrarles rápido a los hinchas lo que sé que puedo demostrar. No sé a qué animal me parezco en la cancha, pero sí les prometo que voy a luchar como un león", aseveró el argentino, que también destacó la "confianza" que desde el primer momento le transmitió el director deportivo sevillista, Ramón Rodríguez 'Monchi'.