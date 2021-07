La oposición venezolana pide la liberación de un exdiputado detenido hace dos semanas

En la imagen, el exdiputado venezolano Freddy Guevara. EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 26 jul (EFE).- La oposición venezolana reclamó este lunes la liberación del exdiputado Freddy Guevara, detenido hace dos semanas y acusado de los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.

"El diputado Guevara es inocente y no merece pasar ni un segundo más en el Helicoide (una sede del Servicio de Inteligencia) ni en ningún otro centro de detención y tortura. Exigimos libertad inmediata para él y todos los presos políticos", recoge un comunicado del bloque antichavista.

A su juicio, al exlegislador "se le ha violado el derecho al debido proceso", ya que "fue interceptado arbitrariamente" al ser arrestado "en medio de una autopista por cuerpos de persecución que no presentaron orden de detención, lo mantuvieron desaparecido durante más de 48 horas y posteriormente fue presentado en un tribunal".

También rechazaron que "ni su familia ni sus abogados han podido tener comunicación con él".

En este sentido, insistieron en que fue aprehendido sin "prueba alguna que justifique su detención" y, por lo tanto, consideran que su detención "es ilegal".

Finalmente, subrayaron que "la prisión, la persecución política, la tortura y la comisión de crímenes de lesa humanidad es característica del régimen venezolano".

"La disidencia política es constantemente perseguida, defensores y activistas de derechos humanos, periodistas y parlamentarios, no escapan de esta realidad", concluyeron.

La Fiscalía, que confirmó tras su arresto que el exparlamentario fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señaló a Guevara de estar relacionado con "grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano".

A Guevara, que según la Fiscalía "ha tenido una pública trayectoria en la participación de hechos de violencia en el pasado", le serán imputados "delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria".

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló la semana pasada que varios miembros del partido Voluntad Popular, entre ellos, Guevara, Emilio Graterón, Gilber Caro o su líder, Leopoldo López, conversaron a través de WhatsApp para preparar los tiroteos entre bandas criminales y policías que paralizaron parte del occidente de Caracas entre el 7 y el 9 de julio.