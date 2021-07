La canadiense Margaret MacNeil se proclama campeona olímpica de 100 m mariposa

La canadiense Margaret MacNeil se proclamó campeona olímpica de 100 metros mariposa (55.59), este lunes en Tokio, por delante de la china Yufei Zhang (55.64) y de la australiana Emma McKeon (55.72, nuevo récord de Oceanía), que fueron plata y bronce respectivamente.

La sueca Sarah Sjöström, campeona olímpica 2016 pero que ha estado recuperándose en los últimos meses de una lesión de codo, apenas pudo ser séptima en la final (56.91).

"No tengo palabras, no me lo creo", afirmó MacNeil, que ya es la campeona mundial de la distancia y que consigue ahora que su hegemonía en la prueba sea total al llevarse el título olímpico.

"No podía ver a nadie. Estaba en el carril exterior, lo que creo que me favoreció. Podía concentrarme en mi carrera en lugar de mirar lo que hacían los demás", explicó.

'Maggie' MacNeil, de 21 años, suma así su segunda medalla en estos Juegos de Tokio, después de la plata conseguida con Canadá el domingo como parte del relevo 4x100 m libre.

