JJ.OO/Hípica.- Ferrer-Salat: "Queremos mejorar el octavo puesto con el que pasamos a la final"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La amazona española Beatriz Ferrer-Salat ha asegurado que pasar a la final por equipos de doma clásica y a la individual ha sido "una alegría muy grande", aunque ha reconocido que no están "cerca de las medallas", por lo que el objetivo será "mejorar el octavo puesto" con el que accedieron a la final.



"No estamos cerca de las medallas. Sacaremos diploma olímpico, porque los tres que van en cabeza están muy lejos. Tenemos la presión de mejorar el octavo puesto que tenemos ahora", declaró en rueda de prensa la catalana, que participará tanto en el Gran Premio Especial, por equipos, como en el Gran Premio Libre, individual.



En este sentido, reconoció que están "muy orgullosos" con el resultado. "Son unos Juegos con muchísimos caballos y jinetes buenos. Es una nueva modalidad, en el sentido de que han organizado de manera diferente cómo se pasa a la final. Hemos quedado octavos de 15, lo cual está muy bien. Los tres estamos acostumbrados a sacar mejores notas, así que con las que hemos obtenido pasar a la final ha sido una alegría muy grande", apuntó, asegurando que toca "empezar de cero" en la final de este martes.



A nivel individual, también con su caballo 'Elegance', espera "subir todos puestos que pueda". "Estoy muy orgullosa. Cuando vine a los Juegos de Tokio mi objetivo era diploma por equipos y meterme en la final olímpica, y de momento, objetivo cumplido. He entrado la última de todas. Tengo una actuación muy chula y espero que me salga muy bien y poder subir puestos", expresó.



Mientras, el jinete José Antonio García Mena afirmó que vivieron "con mucha ilusión" el pase a la final. "Estábamos a última hora echando números, porque estábamos muy cerca de quedarnos en el octavo. En el último bloque se definían los equipos y fue muy emocionante. Cuando vimos que estábamos dentro fue una alegría general, después de haber puesto tanto empeño en llegar aquí", explicó.



"Hemos tratado de dar lo máximo, pero en ninguna de las tres pruebas ha sido así. Hemos fallado un poquito cada uno, pero hemos podido engancharnos al grupo de los ocho primeros. Estamos satisfechos de poder volver entrar a pista y quitarnos la espinita del primer día", prosiguió el gaditano.



"Las medallas están lejos y sabíamos que era complicado. Además, este año los tres caballos son nuevos, ninguno de ellos había estado antes en el equipo. Las expectativas están cumplidas con meternos en los diplomas. Nos tenemos que ir orgullosos, vamos a pelear hasta el final para mejorar el octavo puesto", añadió.



Sobre su primera experiencia en los Juegos, en los que participa a lomos de 'Sorento 15', aseguró que ha sido algo "muy intento y muy bonito". "La logística con los caballos fue bastante compleja, pero es una experiencia inolvidable", subrayó.



Por su parte, Severo Jurado, que forma binomio con 'Fendi T', confesó que estar en la final es "una alegría". "Es lo que buscábamos como equipo", dijo. "No habíamos podido hacer nuestros mejores resultados, dependíamos de los demás. Estábamos pendientes de qué hacían los demás, que nunca es lo ideal. Hemos podido pasar y ahora lo afrontamos con muchas ganas de mejorar nuestras medias".



"Venir a unos Juegos siempre conlleva mucha organización. Es intenso y hay mucha expectativa. Ya estamos aquí y esperamos hacerlo muy bien en la final", concluyó el jinete sevillano.