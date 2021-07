JJ.OO/Halterofilia.- Andrés Mata: "Sigue habiendo muchos tramposos, todavía no se ha hecho lo suficiente"

22-09-2019 El halterófilo español Andrés Eduardo Mata, en el Campeonato del Mundo absoluto. DEPORTES F.E.H.



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El halterófilo español Andrés Mata ha asegurado que aunque se ha "limpiado" algo la halterofilia todavía hay "muchos tramposos", lo que le hace pensar que el deporte tiene "un futuro muy negro" en los Juegos Olímpicos, donde debutará este martes en 81 kg, y espera que Lydia Valentín se pueda "colar en las medallas".



"Se ha limpiado algo la halterofilia, pero el problema todavía persiste. Sigue habiendo muchos tramposos y desearía que no estuviesen en una competición de tan alto nivel como los Juegos Olímpicos. Se trata de mantener un equilibrio entre limpiar el deporte y tener alguna oportunidad de permanecer en el programa olímpico. Todavía no se ha hecho lo suficiente y se va a notar; en el futuro va a ser complicado, pero espero que me equivoque", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, el tinerfeño explicó las razones de su pesimismo. "Sigo viendo participaciones de equipos que históricamente han sido sancionados por dopaje; vienen con los mismos entrenadores, con el mismo equipo técnico... En base a lo que he vivido, me parece muy poco probable que esas personas hayan conseguido cambiar el método de trabajo en un periodo tan corto de tiempo sin ver afectados sus resultados", subrayó.



"Me parece inverosímil. Ves que siguen consiguiendo resultados increíbles, me parece complicado de creer, pero es solo una opinión. Sinceramente, veo un futuro muy negro, pero espero que me equivoque", continuó.



Mata, que competirá en 81 kilos, reconoció que "ganar una medalla sería algo impresionante, indescriptible". "Sería un momento único, por mucho que quieras imaginártelo no sabes lo que es hasta que es real", manifestó.



Sobre la trimedallista olímpica Lydia Valentín, aseguró que está "en una posición complicada, en una nueva categoría de peso". "No va a ser una pelea fácil, va a haber competitividad. Lo bueno es que va a poder hacer su competición en la tanda B, pudiendo hacer sus marcas sin pensar en las rivales. Va a estar tranquila, a ver si se puede colar en las medallas, aunque lo veo complicado, vista la tanda A, que está bastante apretada", apuntó.



En cuanto al resto de participantes españoles, recordó que "faltan favoritos como Jon Rahm, Carolina Marín o Rafa Nadal", "grandes referentes del deporte que no han podido venir". "Estamos siendo un poco desafortunados por el momento. Estoy contento con el rendimiento de los que he visto, comparto habitación con Álvaro Robles, de tenis de mesa. Están haciendo un buen trabajo, pero aquí vienen los mejores del mundo y todos vienen a un nivel altísimo. A ver si vamos mejorando la racha y nos dan alguna alegría más, como la de Adriana Cerezo, que fue espectacular", subrayó.



SÁNCHEZ: "QUE LYDIA ESTÉ EN SUS CUARTOS JUEGOS YA ES UN EXITAZO"



Por su parte, David Sánchez, que hará su puesta en escena en 73 kilos, destacó la unión que hay en el equipo de halterofilia, encabezado por Valentín. "Es una referente en la halterofilia española y tengo la suerte de entrenar día a día con ella, ya he compartido dos Juegos Olímpicos con ella. Estamos muy unidos, hay muy buen rollo", señaló.



"Lydia es Lydia. Esperemos que llegue bien y que haga un buen papel. Va a competir en sus cuartos Juegos Olímpicos, ya tiene tres medallas olímpicas y con estar aquí y disfrutar de su competición ya es un exitazo", prosiguió.



Sobre las opciones de España, fue optimista y cree que pueden conseguirse "entre 15 y 20 medallas". "Ojalá sean más. Todavía quedan muchos equipos por competir, que siempre nos dan alegrías. Siempre hay alguna sorpresa, como la de Adriana Cerezo, que te deja flipando", expresó.



RUIZ: "LYDIA SE PUEDE METER EN EL 'TOP 5'"



Por último, Marcos Ruiz (+109 kilos) confesó que le dio "pena" que "hayan caído opciones bastante claras a medalla". "Si llegamos a igualar las de Río sería espectacular", indicó. "Sabía que Jon Rahm era una baja muy clara, número uno del ranking. Es un batacazo importante", dijo. "Adriana ganó de paliza, me alegro mucho por ella. Ver que en el último momento se le escapó el oro supo muy mal", afirmó sobre Cerezo.



"Lydia compite en 87, y su peso normal es 76. Lydia no pesa 87 kilos; con hacer su competición y conseguir sus marcas, en un 'Top 5' se puede meter. La gente está muy fuerte, pero nada es imposible. Hay gente que está fallando muchos intentos", concluyó.