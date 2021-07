JJ.OO/Fútbol.- Ceballos y Mingueza mejoran y no están descartados

De la Fuente: "Destaco el compromiso de los jugadores acatando todo lo que se les pide"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los jugadores de la selección olímpica española Dani Ceballos y Óscar Mingueza evolucionan bien de sus respectivas lesiones y no están descartados de cara a poder jugar en estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, por lo que el seleccionador, Luis de la Fuente, destacó su capacidad de trabajo y compromiso.



Tanto Dani Ceballos como Óscar Mingueza se sometieron a nuevas pruebas médicas en la Villa Olímpica que dejaron un escenario de cierto optimismo para ambos, con lesión confirmada pero trabajando ya de cara a una recuperación exprés.



"En el caso de Dani Ceballos, el jugador se sometió a una resonancia, que confirmó el esguince de grado 2 en su tobillo, tal y como se había apreciado previamente tanto en el reconocimiento médico como en los tratamientos de fisioterapia", confirmó la RFEF.



Ceballos está "evolucionado muy bien" y si continua en esta línea "no se descarta su participación" en alguno de los partidos del torneo olímpico.



Por su parte, el central y lateral del FC Barcelona Óscar Mingueza se sometió a una ecografía que confirmó que su lesión muscular ha evolucionado de manera favorable, y a partir del martes retomará los entrenamientos con el resto del grupo.



Después de conocer el parte, el seleccionador olímpico, Luis de la Fuente, se mostró "muy contento" y valoró el trabajo del doctor José Antonio Rodas y del fisioterapeuta de la selección, Alejandro Benito, así como el "esfuerzo y la constancia" de los jugadores.



"Quiero dar las gracias a José Antonio y a Alex por el gran trabajo que están realizando, especialmente con los lesionados más graves, pero no solo con ellos. Después de cada partido hay golpes o pequeños problemas que están solucionando con su trabajo y su falta de horas de descanso. Son unos fenómenos", aseguró.



"También quiero destacar el compromiso de los jugadores acatando todo lo que se les pide y llevando a cabo todos los tratamientos que se les indican sin dudar en ningún momento y con total dedicación", apuntó en referencia a Ceballos y Mingueza, así como otros tocados del equipo.