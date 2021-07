JJ.OO/Bádminton.- Clara Azurmendi supera con autoridad a la nigeriana Adesokan

01-06-2020 La jugadora de bádminton española Clara Azurmendi ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES COE



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La jugadora española de bádminton Clara Azurmendi ha sumado su primera victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio tras imponerse este lunes con mucha autoridad a la nigeriana Dorcas Ajoke Adesokan (21-10, 21-2).



Después de caer en su debut en el Musashino Forest Plaza contra la surcoreana Seyoung An (21-13 y 21-8), Azurmendi emergió en esta segunda jornada para apuntarse su primer triunfo en unos Juegos tras apenas 21 minutos de encuentro.



Adesokan pudo mantener la compostura en el primer parcial, pero en el segundo desapareció por completo del recinto japonés y la jugadora vasca lo aprovechó para llegar a apuntarse hasta ocho puntos consecutivos que confirmaron su superioridad.



Pese a esta alegría, Azurmendi sabe que tiene más que complicado su futuro en estos Juegos, ya que solo pasará a las eliminatorias una de las tres competidoras de este grupo C y Seyoung An es muy favorita en el duelo pendiente ante la jugadora africana.