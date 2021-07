Iglesia salvadoreña: normas pétreas de la Constitución "no se deben reformar"

En la imagen el arzobispo de la capital de El Salvador, José Luis Escobar (c). EFE /Rodrigo Sura /Archivo

San Salvador, 25 jul (EFE).- El arzobispo de la capital de El Salvador, José Luis Escobar, dijo este domingo que los artículos constitucionales que prohíben la reelección presidencial inmediata y dictan la forma de gobierno "no se deben reformar".

"Pensamos que los artículos pétreos no se deben reformar", dijo Escobar en una conferencia de prensa y sostuvo que, a su juicio, entre estos están el que reconoce a la persona humana "desde la concepción".

Escobar se mostró a favor de cambiar artículos que considera "nefastos" y "absurdos", como los que permiten la prescripción de los delitos de corrupción.

El religioso también restó importancia a que las reformas constitucionales se ratifiquen mediante un referéndum y no en la Asamblea Legislativa, como lo propondrá un equipo de abogados liderado por el vicepresidente, Félix Ulloa, y autorizado por el presidente Nayib Bukele.

Este grupo entregará a Bukele un paquete de reformas a la Constitución para incluir los mecanismos de referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, según informó la noche del sábado dicha comisión.

El equipo entregará al mandatario la propuesta para reformar 196 artículos de los 272 que componen la Carta Magna salvadoreña el próximo 15 de septiembre, cuando se cumplen 200 años de la independencia centroamericana de España.

La comisión no ha aclarado si el mecanismo para reformar la Constitución será el establecido actualmente o si buscarían convocar a una constituyente, método que no se incluye en la actual Carta Magna, pero es una posibilidad que ya ha barajado el Gobierno.

Se desconoce si estas reformas incluyen las cláusulas pétreas, cuya modificación prohíbe expresamente la Constitución, como la no reelección presidencial inmediata y señalan la forma y sistema de gobierno.

Bukele no ha manifestado públicamente si le interesa o no la reelección, que con la actual Constitución, de acuerdo con fallos judiciales, únicamente sería posible 10 años después de concluir su mandato.