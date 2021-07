Goldman prevé fuerte desaceleración de crecimiento EEUU en 2022

(Bloomberg) -- El crecimiento económico de Estados Unidos probablemente se desacelerará significativamente en 2022 a medida que se desvanezca la recuperación del sector de servicios, según Goldman Sachs Group Inc.

El banco estadounidense espera que la mayor economía del mundo vuelva a una expansión similar a la tendencia en el segundo semestre del próximo año. También recortó su proyección de crecimiento del producto interno bruto en los dos últimos trimestres de 2021 en un punto porcentual, a 8,5% y 5%, respectivamente.

“Hasta hace un par de meses, nuestra proyección de crecimiento del PIB se había distinguido para el año anterior por estar muy por encima de las expectativas del consenso”, escribieron los economistas liderados por Jan Hatzius en un informe a los clientes.

“En este momento, nuestra proyección se distingue de las expectativas del consenso por la brusquedad de la desaceleración que esperamos durante el próximo año y medio”, escribieron.

Eso se debe principalmente a la continua propagación del coronavirus, lo que significa que los eventos de entretenimiento en vivo, los parques de diversiones o el trabajo en oficinas pueden tardar más de lo previsto en recuperarse. El creciente nivel de trabajo remoto tampoco es un buen augurio para la economía y el gasto en servicios relacionados con las oficinas, escribieron.

“Cada vez está más claro que, aunque la vacunación masiva ha tenido un gran impacto en la actividad del sector de servicios, no es realista esperar que los temores al virus desaparezcan por completo instantáneamente”, dijeron.

Los economistas recortaron su proyección de crecimiento del consumo para el segundo semestre de este año, aunque mantuvieron su previsión del PIB anual en 6,6%.

Goldman también elevó su proyección de la tasa de desempleo de 4,2% a 4,4% a fines de 2021.

Nota Original:Goldman Expects U.S. Economic Growth to Slow Sharply Next Year

More stories like this are available on bloomberg.com