Estas son las 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que han revolucionado en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) revolucionó las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 145.084 de interacciones entre sus followers.

• Una imagen vale más que mil palabras, GRATITUD 🙏🏽😍❤️🤤 DIOS





• Este muñeco mío de mi vida aprendió a picar el ojo y es su pose favorita jajaja GRACIAS Por tú Alegría y compañía hijo lindo, TE AMOOOOO😍😍🙏🏽🙏🏽





• La dicha de REGRESAR A CASA @diaadiacaracoltv #CaroCruzLookDelDía Chaqueta @modajohannarubiano Jean @americaneaglecol Accesorio @carocruzempresa 🌸





• Han sido meses de mucho movimiento, no quiero decir difíciles porque han sido los de mayor aprendizaje en mi vida. Además de todo, tenía que sacar adelante una colección completa. Me he demostrado a mi misma que nada es imposible y que soy más fuerte de lo que algún día pensé. Ojalá les guste y se pasen por @carocruzempresa Para que vean todo lo que tenemos, también estamos desarrollando productos que ya les contaré. Aquí les dejo el whats app para que nos escriban, hacemos envíos a todo el país 😍 https://wa.me/573173830119 Fotos: @hernanpuentes M&H: @malejocangrejo





• Lo que me hace bien, lo que me da PAZ, si yo estoy bien los que tanto AMO también lo estarán 🌈🌈❤️❤️ #Repost @gratitudenletras with @make_repost ・・・ La vida es un aprendizaje diario y lo más bonito e importante es siempre estar con el corazón abierto para crecer personal y espiritualmente 🙌🏻💫 @gratitudenletras @gratitudenletras . #julio #gratitudenletras #bienestar #mensajesbonitos #amorpropio #gratitud #gratitudinfinita #mujeresempoderadas #agradecimento #pazinterior #vivirengratitud #abundancia #inspiration #motivacion #bienestar #gratitud #sueños #soltaryconfiar #dios #feliz #hooponopono #grilpower #mujeresreales #fe #namasteengland #viral #aquiyahora #gracias

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.