Estas han sido las 5 fotos de Daniella Alvarez de las que nadie deja de hablar en Instagram

En la vida hay cosas que pueden cambiar drásticamente, a veces para bien a veces para no tan bien, al final del asunto lo importante es que nuestros sueños, nuestra pasión y ganas de vivir sigan intactos. AMO BAILAR, ya no es como antes, ni tan fácil, ni tan fluido, pero PUEDO! Voy y lo intento y si hay algo muy difícil, pues lo modifico y si definitivamente no lo logro hacer LO ACEPTO y lo dejo pasar sin darle importancia, porque lo importante es BAILARLE A LA VIDA, se nota en mi cara de felicidad no? Aquí mi amigo y parejo de baile Kizombero @camikizz !! Quien además se lleva siempre unos cuantos golpes en la rodilla con mi prótesis 🙊. Deslicen a la izquierda para verme bailando antes con mis dos piernas, la diferencia es TODA, pero en este nuevo cuerpo no se ha ido el Flow QUILLERO 😋😀 #kizomba





Mi primer viaje con mi 🦿!!! Que emoción, GRACIAS DIOSITO por la segunda oportunidad 🙌🙏❤️





Que nunca te falte un sueño por el que luchar, algo nuevo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer 🎈❤️💫 @museumhotel 😍





Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante!Parece un juego de palabras pero no! Vamos tan rápido creyendo que lo urgente es lo importante y que grave error. La familia, nuestra pareja, los hijos, la salud y encargarnos de ser felices esto si que es lo MÁS IMPORTANTE❤️😘! @alodigital @maurogonzaleza 📸 @entreaguas_wearableart @manuelitaduque @malejocangrejo





Felicitaciones a estos dos SÚPER HUMANOS @paosolanoar y @galoapinzon !! GRACIAS DIOS por permitirme seguir el camino de mis sueños a pesar de cualquier circunstancia! Hoy comprobamos que las pruebas más duras pueden ganarse con VOLUNTAD, DISCIPLINA Y PASIÓN @oscarmunoz1993 🙌🙏 Gracias a mi compañera @andreasernafotos, a mis jefes @sampedroharry y #sebastian y a todo el equipo de @desafiocaracol por esta oportunidad que me dieron en un momento tan difícil para mi. Me recordaron que mi sueño y mi carrera como Presentadora, seguía intacto. ❤️🙌🙏 Gracias a mi equipo @jaisonsosa @malejocangrejo @manuelitaduque @kmyescudero por ser mis amigos, cuidarme y hacer mis días más bonitos. Los amo ❤️

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.