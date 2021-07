Elegir asiento en el avión puede ser muy caro

ILUSTRACIÓN - Disponer de espacio para estirar las piernas es un factor nada desdeñable en vuelos de larga distancia. Pero tiene su precio. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Pese a que aún no se han normalizado los vuelos de larga distancia debido a la pandemia de coronavirus, muchos destinos ya figuran en la programación de las aerolíneas. Es sabido que el espacio para las piernas y la comodidad son especialmente importantes en los vuelos de larga distancia, algo muy estudiado por las compañías aéreas, que desde hace un tiempo han empezado cobrar una tarifa extra por reservar un asiento determinado. En uno de sus últimos números, la revista alemana especializada en turismo "Reise und Preise" (viajes y precios) presentó el resultado de un análisis sobre las tarifas vigentes. Según la publicación, incluso los asientos del medio de la fila, que son los menos requeridos por los viajeros, tienen un costo adicional de entre 10 y 55 euros (12 y 64 dólares), dependiendo de la aerolínea y la duración del trayecto. Los asientos preferenciales junto a la ventanilla o el pasillo, así como en la parte delantera del avión, cuestan entre 30 y 100 euros. En tanto, los asientos XL, que se encuentran al lado de la salida de emergencia, tienen un costo adicional de entre 50 y 128 euros si se reservan con antelación. En todos los casos el importe se duplica para un vuelo de ida y vuelta. La revista examinó las condiciones de varias grandes compañías aéreas internacionales como Air France, British Airways, Delta, Emirates, Qatar Airways, KLM, Lufthansa y Turkish Airlines. Los asientos modernos ofrecen más espacio Según "Reise und Preise", en los últimos años se ha equiparado el espacio dentro de la cabina. Así, los 79 centímetros de separación entre asientos en la clase turista parecen ser una norma general de las compañías aéreas. Con las nuevas generaciones de asientos, la distancia no es el único factor decisivo. Los bolsillos de los asientos delanteros donde se colocan revistas y otros objetos se han desplazado en muchos casos hacia arriba. Además, se han estrechado los respaldos. En el mejor de los casos, estos cambios añadieron unos tres a cinco centímetros de espacio para las rodillas. Diferencias en el peso del equipaje En los viajes de larga distancia también son importantes las especificaciones del equipaje. Los viajeros deben prestar mucha atención a la política de equipaje de mano y facturado de cada compañía aérea. Según destaca la revista, el peso máximo puede variar entre las aerolíneas. Mientras que algunas solo permiten llevar una pieza de mano de hasta siete kilos, en otras se autorizan hasta doce kilos. En el caso del equipaje facturado, su peso no puede exceder los 23 kilos, como regla general. Los viajeros deben comprobar siempre la tarifa que reservan y, dependiendo de la categoría, puede variar la franquicia máxima de equipaje y las dimensiones. dpa