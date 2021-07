El uruguayo Hernán Novick vuelve con gol para dar el triunfo a Universitario

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Universitario de Deportes. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 25 jul (EFE).- El mediapunta uruguayo Hernán Novick reapareció este domingo en Universitario de Deportes con un gol que sirvió para darle al conjunto crema el triunfo por 1-0 sobre el UTC de Cajamarca.

Tras haber cumplido un partido de suspensión en la primera jornada de la segunda etapa de la liga peruana, Novick volvió a ser el jugador más determinante de la 'U' y sumó su quinto gol con la camiseta del equipo limeño en el torneo local.

Así, Universitario sumó su primer triunfo en esta nueva fase de la liga peruana, después de que la pasada no fecha no pudiera pasar del empate (2-2) frente al Alianza Atlético.

En el equipo titular del conjunto dirigido por el técnico argentino Ángel Comizzo también reapareció el panameño Alberto Quintero, que esta semana se reintegró a las filas de la 'U' tras haber competido con su selección en la Copa Oro.

El conjunto crema afrontaba este encuentro con notables ausencias de jugadores lesionados, como es el caso del lateral derecho Aldo Corzo y de los delanteros Enzo Gutiérrez y Luis Urruti.

Previamente, Melgar y César Vallejo igualaron a un gol un encuentro donde ambos tenían al alcance la primera plaza de la clasificación si se llevaban la victoria.

El equipo rojinegro se puso en ventaja con un gol del argentino Cristian Bordacahar, pero el 'Poeta' empató el encuentro con un tanto del uruguayo Santiago Silva.

Esto hizo que Alianza Lima pueda mantenerse como líder pese a haber empatado sin goles el sábado en su respectivo encuentro frente al Alianza Universidad de Huánuco.

En el otro encuentro, disputado este domingo, Cusco y Binacional empataron 2-2, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos equipos para distanciarse de la parte baja de la clasificación acumulada, especialmente el cuadro del lago Titicaca, que es colista.

Solo falta disputarse el partido entre Sporting Cristal y San Martín, aplazado ante la acumulación de compromisos del vigente campeón, que el miércoles se clasificó para los cuartos de final de la Copa Sudamericana y este martes disputará la final de la Copa Bicentenario ante el Carlos Mannucci.