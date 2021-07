El primer ministro libio asegura que "no hay guerra" desde hoy en su país

El primer ministro de Libia Abdul Hamid Dbeibah. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Trípoli, 25 jul (EFE).- El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional en Libia (GNU), Abdulhamid al Dbeiba, afirmó este domingo que a partir de hoy "no hay guerra" en su país, y se comprometió a brindar los servicios básicos, resolver los problemas de la región sureña y adherirse al plan de seguridad.

Durante su visita a la ciudad de Sebha, situada a 660 kilómetros al sur de Trípoli, acompañado de una delegación ministerial, Dbeibah declaró que lo que la región meridional sufre "no es más que el resultado de años de guerra y división en los últimos años".

"La presencia del gobierno en la ciudad de Sebha es evidencia de su determinación a ayudar al sur", dijo el responsable durante su primera visita a la región meridional de Libia desde que asumió el poder el pasado mes de marzo.

"No hay guerra en Libia a partir de hoy ni en Sebha ni en cualquier otro lugar", dijo Dbeibah que destacó el compromiso del GNU para asegurar la región sur al completar su plan de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo en el sur y en Libia, además de garantizar la celebración de las elecciones previstas para el próximo 24 de diciembre en la región sur.

"El sur de Libia es estratégico y sin esta zona el país no existiría; será nuestra máxima prioridad. Hemos decidido por primera vez en la historia de Libia que la reunión del gabinete sea en Sebha y trabajaremos para implementar nuestro planes para combatir el crimen y el terrorismo, poner fin a sus manifestaciones en el sur de Libia, enfrentar a coronavirus (...)", declaró.

Las ciudades sureñas de Libia sufren marginación y abandono y padecen la ausencia de servicios básicos como combustible, electricidad y salud, además de inseguridad por la proliferación de las bandas africanas de países limítrofes Chad, Sudán y Níger.