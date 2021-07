El músico puertorriqueño Draco Rosa es invitado a actuar en serie "The Bay"

En la imagen el músico puertorriqueño Draco Rosa. EFE/ Carlos Ortega /Archivo

San Juan, 26 jul (EFE).- El músico puertorriqueño Draco Rosa, ganador de varios Grammy y autor de éxitos interpretados por Ricky Martin, ha sido invitado a la grabación de la séptima temporada de la serie de televisión "The Bay", que se filma en Puerto Rico esta semana, informan este lunes los medios locales.

Esta temporada, titulada "Island of Enchantment", será dirigida por el director puertorriqueño y ganador del Emmy Gregori J. Martin, cuya familia es de Aguadilla, municipio en la costa noroeste de la isla.

La serie se filmará en San Juan, y los municipios de Salinas (sur) y Canóvanas (noreste), y está escrita por el mismo Martin, y su socia, la productora ejecutiva Wendy Riche.

La producción de la serie comenzó a grabar esta semana en Puerto Rico después de obtener cuatro premios Emmy durante la ceremonia número 48 de los Daytime Emmy, lo que suma a un total de 23 premios Emmy ganados desde que están en el aire.

Los actores Kristos Andrews y Karrueche Tran, que interpretan a la pareja principal de la serie, ganaron los Emmy a Mejor actor principal y Mejor actriz principal, respectivamente.

La temporada 7 retoma las secuelas del final de la temporada 6 que creó un sinnúmero de opiniones y críticas en las redes sociales y dejó a los fanáticos preguntándose sobre el destino de la pareja.

Junto a Andrews, también está filmando en la isla su coprotagonista Tran, junto a Mike Manning, quien ganó el Emmy este año por Mejor actor de reparto.

Además de ellos, los acompañan la actriz Chiara D'Ambrosio, que ganó por Mejor artista joven sobresaliente, los habituales de la serie Celeste Fianna y Najee De Tiege, y los invitados especiales Swen Temmel, Meadow Williams y Dante Aleksander.

Además, como parte del elenco también participarán los puertorriqueños, la presentadora y actriz Tania Mamery, el cantante Christian Pagán y el actor Yamil Ureña.

"The Bay" está disponible actualmente en PopStar TV y Amazon Prime Video en Estados Unidos, en Channel 10 y Ten Play en Australia, en SABC en Sudáfrica y es distribuido por GRB Studios a nivel internacional.