El Gobierno de Puerto Rico urge la vacunación ante el repunte de casos de covid-19

En la imagen un registro del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien afirmó que "en las pasadas semanas hemos visto un alza significativa en los niveles de contagio, particularmente entre los no vacunados. Por eso, recabo el llamado a la vacunación". EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 26 jul (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, urgió este lunes a la ciudadanía en la isla a vacunarse contra la covid-19 ante el repunte de casos en las pasadas semanas.

"Seguimos en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En las pasadas semanas hemos visto un alza significativa en los niveles de contagio, particularmente entre los no vacunados. Por eso, recabo el llamado a la vacunación, pues la vacunación es la solución", dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.

"Todos tenemos que entender que es nuestra responsabilidad ciudadana individual responder a ese llamado y vacunarse. En vista de lo que está ocurriendo con los contagios, espero que los que no se hayan vacunado, lo acaben de hacer ya", exhortó.

Pierluisi afirmó además que "la evidencia científica es clara y contundente de que la inmensa mayoría de las personas que se están contagiando, que están siendo hospitalizados y que están falleciendo son personas no vacunadas, personas con otras enfermedades o con sus sistemas inmunológicos comprometidos".

"Por eso, reiteramos que toda la ciudadanía se tiene que hacer responsable de nuestra salud colectiva, acogiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de vacunarse y de usar la mascarilla en espacios cerrados en que no están todos vacunados", enfatizó.

"Aquí nadie quiere regresar a los días de restricciones y de un toque de queda. Confío en la cooperación de nuestro pueblo para lograr la inmunidad que nos ayudará a vencer esta pandemia", puntualizó.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, respaldó a Pierluisi en un tuit: "Insisto en la vacunación para cerrar la brecha al virus. No podemos poner en riesgo la salud del pueblo. Todos tenemos que hacerle frente al virus, protegiéndonos con la mascarilla, distanciamiento y aquellos que no se han vacunado, vacunándose".

Al momento, unas 2.570 personas de un total de 1.676.689 con la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 se han infectado en Puerto Rico, según los últimos datos del Departamento de Salud de la isla, cuya población asciende a 3 millones de personas.

Hasta la fecha el virus ha cobrado la vida de 2.568 personas en la isla, siendo la mayoría de las muertes de personas con condiciones previas de salud.

El número de pacientes en el hospital es de 98: de ellos 83 son adultos y 15 menores.

Los casos confirmados son 125.564 y los probables, 18.636.