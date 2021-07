El equipo español y Beatriz Ferrer-Salat, en individual, a la final de doma

La amazona española Beatriz Ferrer Salat. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Tokio, 25 jul (EFE).- El equipo español de doma clásica ha logrado clasificarse para la final del Gran Premio Especial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al igual que ha conseguido Beatriz Ferrer-Salat en la categoría individual.

La catalana, de 55 años, y su caballo "Elegance", lograron el sábado una puntuación de 72.096%, que, completada la clasificación este domingo, le dieron el pase a la final con el sexto mejor puesto entre los que no sellaron su clasificación por puestos en cada grupo.

Ferrer-Salat fue plata por equipos y bronce individual en los Atenas 2004. En Tokio está disputando sus quintos Juegos después de que en enero de 2020 se cayera del caballo y sufriera una doble fractura, de pubis y sacro. De no haberse aplazado la competición no hubiera podido estar.

Por equipos, el combinado español de doma, formado también por los binomios Jose Antonio García Mena/"Sorento 15" y Severo Jurado/"Fendi", sí logró meterse en la final con una puntuación de 6749.5, tras finalizar séptimos y conseguir la última plaza que daba acceso a la pelea por los metales olímpicos.

Encabezó la clasificación Gran Bretaña con 7508,5, por delante de Dinamarca (7435.0) y Estados Unidos (7389.5). EFE

jap/sab