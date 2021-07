El colombiano Daniel Elahi Galán cae ante Zverev y se despide de Tokio-2020

El colombiano Daniel Elahi Galán (N.133) se despidió de Tokio-2020 en segunda ronda con una lógica derrota ante uno de los favoritos a las medallas, el alemán Alexander Zverev (N.5), que se impuso por un doble 6-2 en 1h10.

En una pista central sin público, como en todos los partidos disputados en el Ariake Tennis Park de Tokio, el tenista germano, muy superior, rompió de entrada el servicio de Galán, que lo volvería a perder en el séptimo para ceder el primer set por 6-2.

En el inicio del segundo set, Galán subió el nivel y mantuvo la igualada hasta el 2-2, pero Zverev volvió a quebrar dos veces consecutivas el servicio del colombiano para sellar la clasificación a octavos de final.

Tras el partido, Galán admitió que necesita trabajar sobre todo el servicio para acercarse a los mejores. "Él sirvió muy bien y marcó diferencias. En cambio, yo cuando no jugaba con mi primero sufría mucho, me presionaba mucho y me ganó más puntos de lo que yo gané".

"Me voy un poco confuso, esperaba un poco más de mí, pero a la vez me voy contento de vivir esta gran experiencia, hay que aprender y seguir creciendo", concluyó.

