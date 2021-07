Clima.- ONU ve "urgente" que el G20 cumpla con el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París

02-07-2021 El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión con el presidente del Gobierno, 2 de julio de 2021, en el Palacio de La Moncloa, Madrid. (España). El encuentro entre ambos mandatarios se produce dentro de la visita oficial que Guterres inició ayer, jueves 1 de julio, a España tras su reelección para un segundo mandato como máximo representante de las Naciones Unidas. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidos, António Guterres, ha afirmado que "el mundo necesita urgentemente" un compromiso de las naciones del G20 con el objetivo de reducir 1,5 grados la temperatura de la Tierra, medida incluida en el Acuerdo de París.



"El mundo necesita urgentemente un compromiso claro e inequívoco con el objetivo 1,5 grados del Acuerdo de París por parte de todas las naciones del G20", ha dicho Guterres este domingo, según ha informado Naciones Unidas.



Este llamamiento se ha llevado a cabo una vez que el grupo de naciones no haya logrado ponerse de acuerdo sobre la redacción de los compromisos clave sobre el cambio climático durante su reciente Reunión Ministerial sobre el cambio climático, Medio Ambiente, clima y Energía.



"No hay camino hacia este objetivo sin el liderazgo del G20. Esta señal es desesperadamente necesaria por los miles de millones de personas que ya están en la primera línea de la crisis climática y por los mercados, los inversores y la industria", ha aseverado Guterres.



Además, el secretario general ha recordado que para cumplir con el objetivo "ambicioso pero alcanzable", el conjunto de naciones debe lograr la neutralidad de carbono antes de 2050, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 45 por ciento antes de 2030.



A menos de 100 días para la COP 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2021, de Glasgow, Guterres ha instado a todos los líderes del G20 a comprometerse con el cero neto para mediados de siglo, así como alcanzar planes climáticos nacionales más ambiciosos para 2030 y cumplir con políticas y acciones concretas alineadas con un futuro neto cero.



"El G7 y otros países desarrollados deben entregar un paquete de apoyo solidario creíble para los países en desarrollo, incluido el cumplimiento de la meta de 100.000 millones de dólares --casi 85.000 millones de euros--, aumentar el apoyo a la adaptación y la resiliencia a al menos el 50 por ciento del financiamiento climático total", ha apuntado la ONU.



Los ministros del G20, que se reunieron en la ciudad italiana de Nápoles entre el 23 y 25 de julio, no han podido ponerse de acuerdo sobre dos temas en disputa relacionados con la eliminación del carbón y el objetivo de 1,5 grados, que ahora tendrá que ser discutido por el G20 en su cumbre de Roma programada para octubre.