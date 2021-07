Cinco equipos clasifican a la siguiente ronda de la Liga latina de LoL

Fotografía de archivo de cortesía de Riot Games del equipo Rainbow7 posando en la Ciudad de México (México). EFE/Riot Games/Archivo

Ciudad de México, 25 jul (EFE).- El campeón Infinity, Rainbow7, Isurus, Estral Esports y Furious Gaming clasificaron a la siguiente ronda de la fase de grupos de la Liga Latinoamérica de League of Legends al término este domingo de la sexta semana del Clausura 2021.

También se definió que Furious, Kaos Latin Gamers (KLG) y XTEN Esports jugarán el torneo de final de temporada en el que defenderán su lugar en la primera división latina de League of Legends.

En la última semana de la fase, que se jugará el próximo sábado y domingo, se definirá al equipo que pasará a la final, al semifinalista y al par de conjuntos que arrancarán desde los cuartos de final.

Infinity, que ya estaba en la siguiente ronda y es líder de la tabla, se impuso a KLG, con dos suplentes en la plantilla, el carrilero superior peruano Brayan 'Brayaron' Pereda, y el tirador chileno Nicolás 'Kz' Gutiérrez.

El mejor jugador del infinito fue el carrilero central Cristian 'cody' Quispe, quien realizó ocho asesinatos y siete asistencias, que le ayudaron a su equipo a presionar el carril superior y central para sellar el triunfo.

Furious Gaming amarró su boleto a la siguiente fase al dominar a All Knights desde el juego temprano cuando se apoderó de las primeras dos torres del carril central e inferior, una presión que su rival no respondió.

La fuerza de la calavera se dio en las peleas por equipo, en las que su mejor 'gamer' fue el costarricense Jauny Vargas, quien cerró con nueve asesinatos, tres de ellos para cerrar el juego.

Estral Esports continuó su paso positivo al vencer a XTEN, tras remontar una partida en la que fue abajo en los primeros dos tercios del juego.

XTEN conquistó cuatro barones, un alma de dragón de los infiernos y un dragón ancestral, de las mejores armas en League of Legends, pero fue víctima de sus errores en la fase tardía y se quedó fuera del Apertura.

Rainbow7 pasó por encima de un Isurus, que aunque intentó ofender, cayó ante el poder de un arcoiris que empató en el liderato a Infinity con nueve puntos.

El último mundialista latino aprovechó un buen día del jungla peruano Sebastián 'Oddie' Niño para terminar la partida al imponerse en las peleas por equipo.

-Tabla de posiciones: Infinity (9 puntos), Rainbow7 (9), Isurus (8), Estral Esports (7), Furious Gaming (6), XTEN Esports (4), KLG (3) y All Knights (2).