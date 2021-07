Cinco citas imprescindibles del martes 27 de julio

La española Maialen Chourraut en la segunda ronda de la prueba de piragüismo en eslalon durante los Juegos Olímpicos 2020, disputada el domingo en el Centro de Piragüismo en Eslalon de Kasai en Tokio (Japón). EFE/ Enric Fontcuberta

Tokio, 26 jul (EFE).- Entre las competiciones que se disputarán este martes, 27 de julio, en los Juegos Olímpicos de Tokio, destacan por su interés estas cinco pruebas:

.

EL SÓFTBOL DECIDE SUS CAMPEONAS (13.00 h, 6.00 GMT)

¿Japón o Estados Unidos? Estas dos selecciones se disputarán la medalla de oro del sóftbol, que volverá a despedirSE de los Juegos al menos hasta Los Áneles 2028, porque en París 2024 no estará incluido.

Las estadounidenses llegan invictas, las japonesas solo perdieron con las norteamericanas.

.

NIGERIA-ESTADOS UNIDOS, ¿REACCIONA EL CAMPEÓN? (13.40 h, 6.40 GMT)

La selección de baloncesto de Nigeria ya ganó a la de Estados Unidos en la fase de preparación. Los estadounidenses perdieron en su estreno en Tokio ante Francia, los nigerianos en el suyo frente a Australia.

.

GIMNASIA: EL EQUIPO DE BILES, ACOSADO POR RUSIA (19.15 h, 10,15 gmt)

Rusia fue mejor en la ronda de clasificación, por delante de Estados Unidos. Simone Biles no alcanzó el grado de perfección que se la supone y su equipo lo acusó. Las estadounidenses no han perdido una competición desde 2010. La final está viva.

.

AGUAS BRAVAS, ¿DE NUEVO CHOURRAUT? (14.00 y 16.00, 7.00 y 9.00 gmt)

La española Maialen Chourraut, oro en Río 2016 y bronce en Londres 2012, disputará la semifinal primero y, si todoa va según lo previsto, la final dos horas después.

La alemana Ricarda Funk y la australiana Jessica Fox, plata en Londres y bronce en Río y doble campeona mundial en K1 y C1, son sus principales amenazas.

.

EL 3X3 EMPIEZA LA FASE DECISIVA (20.30 h, 13.30 GMT)

Termina la fase de grupos en el 3x3 y empiezan los cuartos de final. Los primeros campeones olímpicos del deporte callejero por excelencia se abren camino.