China reformará sector educativo ‘secuestrado por el capital’

(Bloomberg) -- China anunció un amplio conjunto de reformas para las empresas de educación privada que buscan disminuir la carga de trabajo de los estudiantes y reformar un sector que dice que ha sido “secuestrado por el capital”.

Las nuevas regulaciones, publicadas durante el fin de semana, prohíben que las empresas que enseñan planes de estudios escolares obtengan ganancias, recauden capital o coticen en bolsa. Ya no pueden ofrecer tutorías relacionadas con el plan de estudios escolar los fines de semana o durante las vacaciones. Tampoco pueden impartir clases académicas o en línea a niños menores de seis años, un segmento de la población que ha sido empujado a comenzar a estudiar cada vez más temprano.

El sector de la tecnología educativa de China había crecido a US$100.000 millones a medida que las empresas ofrecían servicios a los padres que buscaban brindar a sus hijos todas las ventajas posibles. Las reformas de Pekín alterarán fundamentalmente el modelo comercial, lo que obligará a las empresas y a sus inversionistas a realizar modificaciones importantes. En un cambio drástico, la inversión extranjera está prohibida en empresas que imparten materias escolares y cualquier empresa que esté en violación de esta regla debe rectificar la situación, según un aviso emitido por el Consejo de Estado, la autoridad administrativa más poderosa del país.

Las regulaciones socavarán las perspectivas para amplios segmentos de la industria. Acciones que alguna vez fueron las favoritas del mercado de valores, como TAL Education Group, New Oriental Education & Technology Group y Gaotu Techedu Inc., cayeron después de los primeros informes sobre las reformas.

En una serie de declaraciones durante el fin de semana, todas las principales empresas de educación dijeron que cumplirían con las nuevas reglas y apoyarían las decisiones del Partido Comunista. New Oriental, que advirtió que las regulaciones tendrían un impacto material, cayó un 47% el lunes mientras Koolearn Technology Holding Ltd. bajó un 33%, extendiendo las pérdidas del viernes.

Los inversionistas, asustados por la gravedad de la represión de uno de los sectores en línea mejor financiados y de más rápido crecimiento de China, abandonaron el lunes las acciones de Bilibili Inc. para dirigirse a Alibaba Group Holding Ltd. Tencent Holdings Ltd., un inversionista destacado en el sector, perdió más de 7% mientras que Meituan cerró con una caída de 14%, su mayor pérdida de la que se tenga registro.

Es un cambio de suerte sorprendente para una industria que había surgido como una de las mejores inversiones en China en los últimos años. Alibaba, Tencent y ByteDance Ltd. estaban entre los patrocinadores de renombre, junto con actores extranjeros como Tiger Global Management, Temasek Holdings Pte y SoftBank Group Corp.

El sector había atraído miles de millones de dólares porque se esperaba que generara 491.000 millones de yuanes (US$76.000 millones) en ingresos para 2024. Esas elevadas expectativas prepararon a una generación de nuevas empresas prometedoras como Yuanfudao y Zuoyebang.

En última instancia, no está claro qué resultará de la represión del Gobierno: muchos creen que Pekín no buscará aniquilar una industria que todavía juega un papel esencial en la preparación de su futura fuerza laboral.

