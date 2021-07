Carreño se impone a Cilic y avanza a octavos en el tenis de Tokio-2020

El español Pablo Carreño se impuso este lunes al croata Marian Cilic por 5-7, 6-4 y 6-4, avanzando a octavos de final del torneo olímpico de tenis de Tokio-2020, ronda en la que se enfrentará al alemán Dominik Koepfer (N.57).

Carreño, que se deshizo del croata en 2 horas y 24 minutos, empezó cayendo en el primer set ante Cilic, número 37 del mundo, que se mostró fiable con su saque.

El asturiano, número 11 del ránking ATP, reaccionó en las dos siguientes mangas controlando el encuentro, ante un Cilic que no tuvo su mejor día con 19 errores no forzados.

"Una victoria muy importante porque quizás era una de las segundas rondas más complicadas que me podía haber tocado porque Marin es un jugador con mucha experiencia, ganador de Grand Slam en esta superficie y ha jugado muy fuerte y muy valiente, sabiendo que tenía que pegar duro desde el principio para dominarme", explicó el tenista asturiano.

"Al principio lo ha hecho así y casi no me ha dejado margen. Yo conservaba el saque a duras penas y he cedido ese break para cerrar el set, pero aún así me he mantenido, he tratado de apretar un poco más la bola y cuando conseguí el break me quedé más tranquilo al poder igualado el partido", añadió.

Sobre su próximo rival, con el que nunca se enfrentó antes, Carreño destacó: "Todos los rivales son complicados y más en unas Olimpiadas, donde tienes una presión extra".

Carreño es junto a Alejandro Davidovich, que este lunes ganó al australiano John Millman, los dos únicos representantes españoles que quedan en el cuadro individual masculino de Tokio-2020.

